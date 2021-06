Quando gioca i quarti di finale l'Italia?

L'Italia ha superato anche l'Austria agli ottavi, guadagnandosi i quarti di finale di Euro 2020: quando e dove giocheranno gli azzurri.

L' Italia ha superato anche l'Austria agli ottavi di finale, imponendosi con un soffertissimo 2-1 ai tempi supplementari, e ha dunque conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Euro 2020. Quattro vittorie su quattro per la Nazionale di Mancini, che ha vinto anche a Wembley dopo la scorpacciata di successi romana. Gli azzurri entrano dunque nel novero delle migliori 8 della competizione.

QUANDO GIOCA I QUARTI L'ITALIA?

Dopo aver superato l'Austria agli ottavi di Euro 2020, per l'Italia di Roberto Mancini si schiudono le porte dei quarti di finale: la prossima partita della Nazionale azzurra è in programma nella serata di venerdì 2 luglio 2021, con calcio d'inizio alle ore 21.

QUARTI DEGLI EUROPEI: DOVE GIOCA L'ITALIA?

La sede della gara dei quarti di finale che vedrà impegnata l'Italia è Monaco di Baviera e in particolare l'Allianz Arena, lo stadio in cui giocano le proprie partite casalinghe il Bayern e il Monaco 1860. Dopo Roma e Wembley, Insigne e compagni viaggeranno dunque in Germania per proseguire il primo Europeo itinerante della storia.

CONTRO CHI GIOCA L'ITALIA AI QUARTI?

L'Italia, ai quarti di finale di Euro 2020, affronterà una tra Belgio e Portogallo. I Diavoli Rossi e i lusitani si sfideranno nella serata di domenica 27 giugno, con calcio d'inizio alle ore 21: la vincente, appunto, se la vedrà con gli azzurri.