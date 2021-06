Quando gioca l'Italia: data e ora della prossima partita degli Azzurri a Euro 2020

Il calendario e le prossime partite che giocherà l'Italia a Euro 2020: data, orario e sede delle partite.

A 5 anni dall’ultima volta, l’ Italia torna a giocare in una grande competizione. Dopo aver guardato il Mondiale di Russia dal divano, gli azzurri sono protagonisti a Euro 2020 e ci arrivano con grandi aspettative, visto il rendimento senza alcuna sconfitta nei tre anni di gestione Roberto Mancini.

Gli azzurri sono inseriti nel gruppo A insieme a Turchia, Svizzera e Galles.

QUANDO GIOCA L'ITALIA: DATA E ORARIO

La prossima partita dell'Italia è in programma per il 16 giugno 2021 alle ore 21.00 contro la Svizzera. Gli azzurri chiuderanno poi il 20 giugno alle ore 18.00 contro il Galles. Data e orario degli ottavi di finale in caso di qualificazione verranno stabiliti a girone terminato.

DOVE GIOCA L'ITALIA

L'Italia giocherà tutte le tre partite del girone A di Euro 2020 allo Stadio Olimpico di Roma. In caso di qualificazione agli ottavi la sede verrà stabilita a seconda della posizione finale nel gruppo.

CALENDARIO ITALIA EURO 2020