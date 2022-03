Qualificazioni Mondiali Sudamerica: Perù allo spareggio, fuori Cile e Colombia

La notte di mercoledì ha emesso i propri verdetti finali per quanto concerne il girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali.

Con il Brasile e l'Argentina già in possesso del pass per il tabellone principale del Mondiale qatariota, anche Uruguay e Ecuador - rispettivamente terza e quarta - sono scese in campo con la certezza di fare parte delle 32 che si contenderanno la Coppa del Mondo nel prossimo inverno.

L'unica questione che rimaneva da definire era quella relativa al quinto posto, piazzamento che permette di accedere allo spareggio interzona. A spuntarla, alla fine, è stato il Perù che - trascinato da Gianluca Lapadula - ha regolato 2-0 il Paragauy mantenendo ancora in vita le proprie speranze di qualificazione. Nello spareggio, il Perù se la vedrà contro gli Emirati Arabi o l'Australia.

¡AL REPECHAJE! 🛫



Triunfo de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 por 2-0 sobre @Albirroja 🇵🇾 que nos ubica en la quinta colocación y da derecho a jugar la repesca intercontinental.



¡Vamos 'blanquirroja'! ❤️#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/SLC2ehrw2Z — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) March 30, 2022

La Seleccion ha risolto il match nella prima frazione di gioco grazie alla rete dell'attaccante del Benevento, seguita dal sigillo finale di Yotun.

Nulla da fare, invece, per Cile e Colombia definitivamente fuori dai giochi. La Roja, con Vidal, Pulgar e Sanchez in campo dal primo minuto, era costretta a vincere sperando nel contemporaneo doppio passo falso di Perù e Colombia. Uno scenario davvero intricato, irrimediabilmente scombussolato dalla sconfitta casalinga che la formazione di Lasarte ha rimediato contro l'Uruguay: uno 0-2 targato Suarez-Valverde che spegne qualsiasi speranza.

Mondiale da spettatore anche per la Colombia. I Cafeteros, privi di Cuadrado squalificato, hanno strappato un inutile successo ai fini della qualificazione sul campo del Venezuela grazie al penalty trasformato da James Rodriguez. Tre punti che non cambiano, però, la storia: sesto posto finale e addio al Qatar.