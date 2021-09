Nelle gare di qualificazione a Qatar 2022 della 4ª giornata il Portogallo cade in casa contro l'Irlanda con Ronaldo che fallisce il rigore del record.

La stagione 2021/2022 avvia anche una nuova due giorni dedicata alle Nazionali. Italia e non solo in campo per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 in programma in Qatar, con partite distribuite tra mercoledì e giovedì.

La prima tranche di incontri è stata inaugurata dal 2-2 tra Kazakistan e Ucraina (Gruppo D), con gli ospiti che hanno assaporato il colpaccio col goal di Sikan al 93' ma sono stati clamorosamente raggiunti al 96' da Valiullin.

Secondo pari per la Francia, che in 10 uomini non riesce ad andare oltre l'1-1 a Strasburgo contro la Bosnia. A fermare i 'Blues' è l'attaccante dell'Inter Edin Dzeko, che sblocca il risultato. Poi ci pensa Griezmann a pareggiare i conti.

Doveva essere la serata di Cristiano Ronaldo e del sorpasso su Ali Daei e così è stato. L'ex attaccante della Juventus prima si fa parare il rigore da Bazunu e poi si scatena nel finale: sigla il goal numero 110 con la maglia del Portogallo, stabilendo il record assoluto , e al 96' regala i tre punti alla formazione lusitana. Delusione per l'Irlanda, che era riuscito a mantenere il vantaggio fino a pochi istanti dal 90.

Serata storta anche per la Croazia e la Norvegia, fermate sul pari in trasferta rispettivamente da Russia e Norvegia. Reti inviolate nel match della squadra di Dalic, mentre Klaassen risponde al solito Haaland a Oslo.

GRUPPO A

LUSSEMBURGO-AZERBAIGIAN 2-1 [8' Goncalves Pinto (L), 28' rig. Rodrigues (L), 67' Makhmudov (A)]

PORTOGALLO-IRLANDA 2-1 [45' Egan (I), 89' e 96' Ronaldo (P)]

GRUPPO D

KAZAKISTAN-UCRAINA 2-2 [2' Yaremchuk (U), 74' e 96' Valiullin (K), 93' Sikan (U)]

FRANCIA-BOSNIA 1-1 [36' Dzeko (B), 40' Griezmann (F)]

GRUPPO F

DANIMARCA-SCOZIA 2-0 [14' Wass (D), 15' Maehle (D)]

ISOLE FAROE-ISRAELE 0-4 [12', 44' e 92' Zahavi (I), 52' Dabbur (I)]

MOLDOVA-AUSTRIA ore 20:45

GRUPPO G

LETTONIA-GIBILTERRA 3-1 [50' rig. e 85' Gutkovskis (L), 71' rig. De Barr (G), 89' Ciganiks (L)]

NORVEGIA-OLANDA 1-1 [20' Haaland (N), 37' Klaassen (O)]

TURCHIA-MONTENEGRO 2-2 [9' Under (T), 31' Yazici (T), 40' Marusic (M), 97' Radunovic (M)]

GRUPPO H

MALTA-CIPRO 3-0 [44' e 54' Attard (M), 46' Mbong (M)]

RUSSIA-CROAZIA 0-0

SLOVENIA-SLOVACCHIA 0-0 [32' Bozenik (SA), 42' Stojanovic (SE)]