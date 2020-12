Qualificazioni Mondiale 2022, il calendario dell'Italia: date e orari

L’avventura degli azzurri inizierà in casa contro l’Irlanda del Nord. Trasferta in Svizzera a settembre. Il calendario completo, con date e orari.

Il cammino dell’ verso il Mondiale di 2022 attraverserà la , la Lituania, la Bulgaria e l’ . Saranno queste le quattro squadre che affronteranno gli azzurri nel girone C, con l’obiettivo di strappare il pass per la manifestazione internazionale più importante e sentita, dopo l’assenza in nel 2018.

Per qualificarsi la squadra di Roberto Mancini dovrà vincere il proprio girone. In caso di secondo posto, invece, dovrà passare da due turni di playoff in gara secca. La , comunque, aiuta in caso d'emergenza: Dovesse mancare i primi due posti, l’Italia potrebbe comunque sperare in un posto nel playout se e dovessero finire nei primi due posti nei rispettivi gironi.

Ecco il calendario completo del girone di qualificazione azzurri, con date e orari. A ottobre l'Italia giocherà anche la Final Four di Nations League.

QUALIFICAZIONE MONDIALE 2022: IL CALENDARIO DELL'ITALIA