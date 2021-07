Il 21 agosto 2021 inizierà l'edizione numero 120 del campionato di Serie B. L'elenco completo delle squadre al via del torneo.

Sabato 21 agosto 2021 scatterà l'edizione numero 120 del campionato di Serie B, il secondo torneo professionistico italiano per ordine d'importanza. Come nella passata stagione saranno 20 le formazioni al via della serie cadetta.

Le prime due classificate verranno promosse direttamente in Serie A. Per le squadre piazzate tra il 3° e l'8° posto si disputeranno i playoff al fine di decretare la terza squadra che salirà in massima serie.

Per quanto riguarda le retrocessioni, saranno tre le squadre a retrocedere direttamente in Serie C, mentre quartultima e quintultima classificata si giocheranno la permanenza in categoria attraverso i playout.

QUALI SONO LE SQUADRE DELLA SERIE B 2021-2022?