Quali sono i criteri di votazione del Pallone d'Oro?

Usciti i nomi dei candidati, si passa alle votazioni per il vincitore del Pallone d'Oro: tutti i criteri e le modalità di voto.

Resa nota la lista dei 30 nomi che concorreranno alla vittoria del Pallone d'Oro 2021, si è acceso il dibattito sui giocatori presenti in graduatoria, e chiaramente su quelli esclusi dalla stessa: nomi eccellenti che, sì, magari avrebbero potuto far parte della classifica finale.

Alla base delle decisioni, però, un lungo processo di scrematura dipendente da una votazione rigida e articolata in diversi punti.

Ma chi vota per il Pallone d'Oro? Eccezion fatta per il periodo del "Pallone d'Oro FIFA", a votare per il premio sono sempre stati i giornalisti di tutto il mondo, con un rappresentante per nazione. Per l'Italia, l'elettore è, dal 2010, Paolo Condò della Gazzetta dello Sport e di Sky Sport.

Nel corso della storia del premio, diverse sono state le polemiche per questo o l'altro vincitore: nel 2010, ad esempio, il Pallone d'Oro andò a Lionel Messi, pur non avendo vinto nessuno dei titoli più importanti in palio in quella stagione, i Mondiali del 2010 (vinti dalla Spagna) e la Champions League (vinta dall'Inter).

Quali sono quindi i criteri di votazione del Pallone d'Oro?

Ogni elettore, chiamato da France Football a votare per il vincitore del Pallone d'Oro, è chiamato a stilare e consegnare una personale classifica di cinque nomi in ordine decrescente. Rispetto al passato sono abilitati a votare solamente i rappresentanti dei primi 100 paesi nel ranking FIFA.

PALLONE D'ORO, QUANTO VALE UN VOTO

I voti per i candidati al Pallone d'Oro presenti nella personale graduatoria di ogni elettore sono, rispettivamente, 6 al primo, 4 al secondo, 3 al terzo e così via fino al quinto in lista.

PALLONE D'ORO, COME SI DIVIDONO I VOTI PER I PREMI IN PALIO

I criteri di votazione del Pallone d'Oro, premio al miglior giocatore della stagione, e del Trofeo Yashin, premio al miglior portiere della stagione, sono i medesimi e non differiscono in alcuna forma.

I criteri di votazione per il Pallone d'Oro e per il Premio Yashin, presentati da France Football, sono cambiati con la rivoluzione del 2022:

Prestazioni individuali Prestazioni collettive e trofei individuali Classe del giocatore e senso del fair-play

Criteri, questi, che bisogna soddisfare nell'ordine richiesto da France Football: scompare il quarto, quello della carriera.