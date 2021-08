Qual è lo stadio più grande al mondo?

Gli stadi mondiali con maggiore capienza: la classifica degli impianti calcistici del mondo con più spettatori.

Una gara infinita, a chi progetta il miglior stadio, il più grande, il più avveniristico. In giro per il mondo sono diversi gli impianti che superano il muro degli 80.000 spettatori, tra Football americano, calcio, cricket e non solo. Stadi enormi, che man mano stanno lasciando spazio a strutture più piccole e moderne, semplicemente più comode.

Il fascino dei vecchi stadi, alcuni ristrutturati per le esigenze moderne, resiste però nel tempo: alcuni sono simboli di potere, alcuni di grandi eventi, musicali e non. Di certo ogni continente ha la sua perla, il suo orgoglio, il suo tempio.

LO STADIO PIÙ GRANDE DEL MONDO

L'unico stadio al mondo che ospita le partite di calcio e può contare su più di 100.000 spettatori si trova a Pyongyang, capitale della Corea del Nord. L'impianto voluto dal dittatore nordcorano Kim Il-sung, è stato inaugurato nel 1989 e ospita le gare della Nazionale nordcoreana.

Il Rungrado primo maggio (chiamato così in virtù della nascita della Corea del Nord nello stesso giorno del 1948) può ospitare 114.000 spettatori, che ne fanno il secondo impianto sportivo più grande al mondo dietro il Narendra Modi di Gujarat, stadio indiano adibito alle partite di cricket, sport nazionale del paese.

STADI PIÙ GRANDI DEL MONDO PER CAPIENZA