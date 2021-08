Qual è lo stadio più grande d'Italia?

Gli stadi con maggiore capienza d'Italia: la classifica degli impianti calcistici con più spettatori.

Nonostante il calcio si possa giocare ovunque, facendo del mondo del pallone quello più facile da disputare in ogni angolo del pianeta, il fascino dello stadio e degli impianti enormi che ospitano i match ufficiali, non ha eguali. In Italia, tutte le grandi città hanno stadi d'elite, alcuni al passo coi tempi, altri comunque sulla via della modernità.

Da Milano a Roma, da Napoli a Cagliari, tutti puntano ad avere uno stadio importante per aumentare i ricavi: i vecchi impianti, però, sono quelli più capienti, un modus operandi che sta pian piano cambiando in favore di templi del calcio più piccoli, ma decisamente più moderni.

LO STADIO PIÙ GRANDE D'ITALIA

Con una capienza massima di 78275 spettatori, San Siro, il Meazza di Milano che ospita le gare di Inter e Milan, è lo stadio più grande d'Italia. Questa capienza può scendere di 3000 unità in caso di eventi specifici, ma in generale l'impianto milanese è di gran lunga il più capiente della Penisola.

San Siro non presenta la pista d'atletica come molti suoi colleghi in giro per l'Italia: è stato inaugurato nel 1926 e al suo interno ha visto festeggiare i tifosi rossoneri e nerazzurri per quasi un secolo, in attesa di un probabile cambiamento di location da parte di entrambe in futuro.

STADI PIÙ GRANDI D'ITALIA PER CAPIENZA