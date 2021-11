Qual è lo stadio più vecchio e antico d'Italia?

Pian piano, l'Italia sta costruendo nuovi stadi di proprietà, capaci di organizzare grandi partite dei tornei italiani ed europei, maschili e femminili. La stragrande maggioranza degli impianti, però, risale a inizio '900, con piccoli accorgimenti moderni per migliorare gli stessi. Anche se in maniera limitata

Alcuni dei più importanti stadi di Serie A erano tali anche il millennio scorso. Nel corso dei decenni

GLI STADI PIÙ ANTICHI D'ITALIA

Nessuno, nel calcio professionistico italiano, ha uno stadio vecchio come quello sito in Via Giovanni De Prà 1, a Genova. Parliamo ovviamente dello Stadio Ferraris, o Marassi, impianto che ospita le gare interne di Genoa e Sampdoria. I lavori cominciarono nel 1910 e l'anno dopo venne inaugurato, precisamente il 22 gennaio 1911, con Genoa-Inter 1-2.

Si è parlato spesso di nuovi progetti per Genoa e Sampdoria, disposte a traslocare in un impianto più moderno, trovando spesso però la contrapposizione dei tifosi. Il Ferraris ha comunque avuto una ristrutturazione tra il 1987 e il 1989, inel 2015 e nel 2018.

La ristrutturazione più importante fu quella in vista del Mondiale 1990: il Ferraris venne interamente demolito e ricostruito, così da consentire al Genoa e alla Sampdoria di continuare a giocare le partite a Marassi. I lavori vennero eseguiti per singoli settori.

GLI STADI PIÙ VECCHI D'ITALIA

Il Ferraris ha la palma di impianto più vecchio, ma in Serie A, e nelle serie inferiori, gli stadi centenari non mancano. Basti pensare al Penzo di Venezia, costruito e inaugurato nel 1913, o all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, casa del Pisa, nata nel 1919. Prima degli anni '30 sono stati utilizzati il Tardini di Parma (1924), San Siro (1926) e il Dall'Ara (1927).

E' arrivato più tardi una pietra miliare del calcio italiano come l'Olimpico di Roma e Lazio (1937), ma anche il Franchi di Firenze (1931) e lo Stadio Diego Armando Maradona (1959).