Qual è il soprannome di Lukaku?

L'attaccante dell'Inter è uno degli attaccanti più importanti del panorama europeo: nel corso della carriera ha collezionato diversi nomignoli.

Letale con l'Inter, letale col Belgio, autore di stagioni da urlo in Premier League. Romelu Lukaku è senza dubbio uno dei bmber più importanti della Serie A e del panorama europeo, con l'esplosione definitiva arrivata dopo il passaggio in maglia nerazzurra.

Nonostante sia un 28enne, Lukaku gioca oramai dal 2009 a livello professionistico: più di un decennio di carriera in cui ha avuto modo di farsi amare da diverse tifoserie, che nel corso delle stagioni tra Belgio, Inghilterra e Italia hanno avuto modo di nominarlo in diverse maniere.

I SOPRANNOMI DI LUKAKU

All'Inter, i tifosi hanno optato per il soprannome di Big Rom: il grande Rom, diminutivo di Romelu, vista la prestanza fisica dell'ex Anderlecht, tra i giocatori più imponenti e difficili da marcare per le difese avversarie. Non solo, però, tale nomignolo.

Lukaku aveva evidenziato di amare un altro soprannome, sempre legato alla sua stazza:

"Mi chiamano gigante buono e mi piace, in effetti cerco di essere educato e di rispettare tutti".

L'attaccante belga è stato anche chiamato in diversi altri modi, ma nella mente dei tifosi alla prima, e per nulla scontata, gara deludente, torna il pensiero di Paolo Di Canio, non proprio un grande estimatore del gioco di Lukaku: 'panterone moscione' è diventato un termine cult e virale in diversi momenti in maglia Inter.