Qual è la prima squadra nata in Italia?

Il calcio è nato in Italia a fine '800 al Nord, con Piemonte, Liguria e Lombardia protagoniste: a Torino la prima squadra.

Talmente radicato, talmente facente parte della società e della sua cultura sportiva e non solo, che pensandoci sembra quasi che il calcio in Italia sia sempre esistito. Lo sport più praticato al mondo ha però 'solamente' poco più di un secolo nella Penisola, nato a fine '800 con le prime squadre, per poi allargarsi a dismisura nei primi decenni del ventesimo secolo.

Negli ultimi dell'800, sono pochissime le squadre nate in Italia. Tutte al nord, in Piemonte e Liguria, con nuove nascite anche in Toscana e Lombardia negli anni successivi. Prima della Juventus, nata nel 1897, del Genoa, creato quattro anni prima, e di club come Foot Ball Club Casteggio 1898 e Società per l’Educazione Fisica Mediolanum, c'era il Torino Football & Cricket Club.

LA PRIMA SQUADRA NATA IN ITALIA

E' il 1887 e a Torino, prima del club granata che fece tremare il mondo, e di Madama Juventus, nasceva il Torino Football & Cricket Club. Si trattava di un club dalla maglia rossonera nato per volontà di Edoardo Bosio: classe 1864, è stato un imprenditore e calciatore che lavorava per una ditta tessile di Nottingham, dove venne a conoscenza del calcio.

Il Torino Football & Cricket Club aveva la sua base proprio a casa di Bosio e per la prima attività da campo bisognerà aspettare il 1889, quando nascerà il Nobili Torino: derby tra le due squadre immediato per le uniche squadre italiane. Qualcosa di abbastanza ovvio.

Il calcio non era però l'unico sport praticato: da polisportiva classifica, infatti, il club praticava in estate anche l'alpinismo e il canotaggio, mentre il calcio al pallone era relativo alle stagioni più fredde dell'anno e in primavera. Nel 1891 i Nobili e il Football & Cricket Club di Torino si unirono per crerare l'Internazionale Torino.

QUANDO SONO NATE LE SQUADRE PIU' IMPORTANTI D'ITALIA?