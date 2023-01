L'incubo di Quagliarella, vittima di stalking e via da Napoli

Fabio Quagliarella aveva fatto una scelta ben precisa: andare al Napoli per diventarne idolo e potenziale bandiera. Progetti naufragati dopo una sola stagione però, in mezzo a una storia da incubo fatta di rabbia, stalking e lacrime.

Siamo nell'estate del 2009, Aurelio De Laurentiis per l'attacco azzurro sceglie lo stabiese purosangue Quagliarella: 16 milioni più la seconda metà di Domizzi all'Udinese e affare fatto, sancendo un matrimonio che fa impazzire di gioia la piazza e il calciatore.

Sembra l'inizio di un legame lungo e duraturo, invece al termine del 2009/2010 le strade di Fabio e dei partenopei si separano clamorosamente. A rendere ancor più folle l'addio è la destinazione: Juventus, la rivale principe di Napoli e del Napoli, a cui l'uomo che aveva giurato amore alla propria terra con baci allo stemma dopo ogni goal dice sì.

La 'griffe' sul precoce divorzio arriva il 26 agosto 2010 in Svezia, in occasione del preliminare di Europa League Elfsborg-Napoli nel quale Quagliarella viene lasciato in panchina e il suo erede designato Cavani - appena acquistato dal Palermo - fa doppietta. A fine gara, l'attaccante di Castellammare si reca davanti al settore ospiti per spiegare i motivi dell'imminente cessione alla Juve.

"Le cose si fanno in tre, non è un tradimento, la ragione a volte prevale sul cuore".

Uno smacco troppo grande per non lasciare strascichi, il popolo azzurro se la lega al dito e da quel momento decide di 'azzerare' il feeling con Quagliarella. Ad ogni suo ritorno a Fuorigrotta, pioggia di fischi e insulti. Emblematico quanto accade il 6 gennaio 2016 in Napoli-Torino, con la punta nel frattempo passata da Madama ai granata.

Calcio di rigore per i piemontesi, sul pallone va proprio l'ex discusso e rinnegato, che batte Reina e chiede scusa alla Curva in segno di rispetto. Niente da fare, il pubblico non lo perdona e giù altri improperi. Un 'guaio' doppio, perchè a risentirsi del mea culpa sono anche i tifosi del Toro che scatenano una bufera e nel giro di pochi giorni portano Quagliarella a dover lasciare il club di Cairo trasferendosi alla Samp. Peggio di così...

Napoletani arrabbiati, torinisti pure e un rendimento in campo che non è più lo stesso: Fabio tocca il fondo ma nel 2017 mette un punto, vuotando il sacco in un'intervista concessa tra le lacrime a 'Le Iene' che ribalta completamente gli scenari.

Esiste una vicenda che ha cambiato vita, equilibri e percorso professionale di un ragazzo costretto ad abbandonare la sua terra e sorbire illazioni, restandone impotente.

Quagliarella si era affidato a un agente della polizia postale per sistemare un problema di password col computer.

"Lui me l’ha risolto. Da lì è nata l’amicizia. Poi iniziarono ad arrivare lettere anonime, messaggi anonimi… Da foto di ragazzine nude, dove diceva sotto con tanto scritto che io ero un pedofilo, che io avevo a che fare con la camorra, che io avevo a che fare con la droga, che io avevo a che fare col calcio scommesse. Stiamo parlando di centinaia e centinaia di lettere".

"A mio papà, quando io ero in giro gli arrivava un messaggio dove gli dicevano 'Tuo figlio ora è in giro per Castellammare e ora gli spezziamo le gambe, ora lo ammazziamo'. A volte io ero fuori casa e avevo due o tre chiamate perse di mio papà perché io ero impegnato. Quando vedevo queste chiamate perse, la mente va subito a pensare cose brutte. Magari era successo qualcosa per esserci due o tre chiamate di mio papà senza risposta, c’è qualcosa che non va".

"Qualsiasi piccolezza nella tua testa era un pericolo, dicevi 'È successo qualcosa', perché sapevi che queste minacce… quando uscivi di casa, a un certo punto ti guardavi intorno, ti sentivi osservato, ti sentivi minacciato. Non sapendo chi fosse, guardavi tutti con altri occhi, con occhi dubbiosi, come a dire 'E se è questo, e se è quello?' Non nascondo il clima di tensione che c’era in famiglia.. Perché ci diceva che noi dovevamo prendere le impronte digitali di tante persone…".

"Comandava lui il giochino. Ovviamente lui era una persona che era diventata di famiglia. C’era un rapporto. Ti chiedeva i biglietti per venire allo stadio, ti chiedeva le maglie, ti chiedeva di firmare maglie, palloni. Ripeteva sempre: 'Ci siamo quasi, lo stiamo per beccare, secondo me ancora un po’ di tempo. Stiamo capendo, non ti possiamo dire chi… perché dopo può darsi che…'. Ha sempre palleggiato così".

"Ci diceva 'Non ditelo a nessuno, neanche ai vostri figli. Perché poi, sai, può darsi che parlando si sgama, può essere qualche notizia…'. Allora tu, impaurito di questa cosa qui, non parlavi con nessuno. Però poi uno, a raccontarla così, dice: 'Potevi essere lucido, per capire…'. No, quando ci sei dentro, sei in un vortice, ti fai prendere da quelle cose. Lui ti dice: 'Non parlarne con nessuno'. Quindi è una cosa che ti tieni solo per te, ne parli solo con tua mamma e tuo papà. Non lo sapevano neanche i miei fratelli. Neanche loro sapevano che a noi ci arrivavano queste cose".

"Mandava le lettere al mio migliore amico, alla DDA, al Napoli. Mi ricordo che dovevamo andare a giocare in Svezia. Io ero uno dei titolari. Prima della gara mi chiamarono e mi dissero 'No, tu non giochi, non giochi perché…. ti abbiamo venduto, quindi fai meglio a non giocare'. Un attimo di shock. Mi dicevano 'L’ha fatto per soldi'. Assolutamente non è vero. I soldi li guadagnavo al Napoli come li ho guadagnati poi alla Juve. È stata dura perché a casa i miei di notte dormivano con l’ansia, perché arrivavano telefonate a casa. Quando mi ci fermavo a pensare, faceva male. Dicevo: 'E come glielo racconti alla gente? Come glielo vai a spiegare?'".