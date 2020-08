Puyol ufficializza l'addio di Messi: "Hai tutto il mio appoggio", Suarez applaude

L'ex capitano del Barcellona di fatto conferma l'addio di Messi ai blaugrana e anche Luis Suarez applaude il compagno.

Le voci col passare delle ore trovano sempre più conferme: la storia tra Lionel Messi ed il è davvero finita.

L'argentino avrebbe comunicato al club l'intenzione di rescindere unilateralmente il contratto grazie a una clausola. Clausola che per la società è però scaduta il 10 giugno.

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

In attesa di comunicazioni da parte del Barcellona o dello stesso Messi, a ufficializzare di fatto la clamorosa rottura è uno che conosce benissimo l'ambiente catalano.

L'ex capitano blaugrana Carles Puyol infatti ha salutato l'ex compagno Messi con un tweet che sa di addio.

"Rispetto e ammirazione, Leo. Hai tutto il mio appoggio, amico".

👏👏 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

Parole che hanno ricevuto anche l'approvazione di Luis Suarez, grande amico di Messi ed 'epurato' di lusso del nuovo corso targato Koeman.

A questo punto resta da capire dove giocherà Messi nella prossima stagione con tante ipotesi al momento sul tavolo: dal di Guardiola al di Neymar fino all' , senza escludere un ritorno in o un'avventura in . Messi-Barcellona, è davvero finita?