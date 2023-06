Pulisic vuole il Milan: disposto a tagliarsi l'ingaggio per i rossoneri

I Blues non si accontenteranno dei 15 milioni offerti dal Milan: ne vogliono 20, ma si può chiudere a metà strada, l'americano vuole la Serie A.

Pulisic è molto vicino al Milan. L'attaccante statunitense sarebbe emerso come uno dei principali obiettivi dei rossoneri. Pulisic si sta avvicinando all'ultimo anno del suo contratto a Stamford Bridge, il che lascia il Chelsea aperto a offerte.

La Gazzetta dello Sport riporta che il Milan vorrebbe fare un affare intorno ai 15 milioni di euro, ma il Chelsea si rifiuta di muoversi dalla sua posizione che prevede un'offerta di oltre 20 milioni di euro.

È improbabile che il Milan si muova prima della fine di giugno, dato che i conti devono essere in pareggio a San Siro, ma è molto probabile che la volontà di Pulisic si faccia sentire. Se così fosse, si chiuderebbe un quadriennio in cui l’americano è sceso in campo 145 volte, vincendo anche una Champions League.

La stella degli Stati Uniti sarebbe disposta a ridursi lo stipendio pur di arrivare al Milan con l’obiettivo di giocare con più regolarità. Visto l’addio di Brahim Diaz e le fragilità sulla fascia destra, la squadra di Pioli potrebbe promettergli tutti i minuti di cui ha bisogno.

Bisogna solo trovare un accordo con il Chelsea, accordo che probabilmente si troverà a una cifra superiore ai 15 milioni offerti al momento dal Milan, ma inferiore ai 20 richiesti dai Blues.