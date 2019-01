Pulisic al Chelsea, Sarri cade dalle nuvole: "Non sapevo niente"

Sarri confessa di non essere stato informato dal Chelsea dell'acquisto di Pulisic: "Un mese fa diedi parere positivo, ma non sapevo dell'accordo".

Il Chelsea ha messo le mani su Christian Pulisic per giugno, ma Maurizio Sarri cade dalle nuvole. Il tecnico italiano, dopo il match pareggiato in casa col Southampton, rivela di non essere stato informato del colpo di mercato. Queste le sue parole, riportate dal 'Daily Mail'.

"Il club mi ha chiesto un'opinione su Pulisic circa un mese fa ed è stata positiva, ho letto che l'accordo è stato concluso ma non ne sapevo nulla".

Il momento poco felice che sta attraversando al Chelsea viene certificato dalla 'confusione' nata dopo l'acquisto del talento statunitense da parte dei Blues: dell'arrivo in estate del gioiellino del Borussia Dortmund, l'ex allenatore del Napoli non era al corrente. E ne approfitta per mandare un messaggio ad Abramovich.