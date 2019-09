Pulgar rigorista della Fiorentina... con Boateng: "Andremo e decideremo"

Autore di due reti dal dischetto nei primi 180 minuti, Erick Pulgar svela: "Montella mi ha scelto assieme a Boateng. Bello, saremo in due".

Due esecuzioni dal dischetto, due reti. Entrambe inutili, la prima contro il e la seconda contro il , ma significative per ribadire come sia Erick Pulgar il rigorista indiscusso della . O no?

A rimettere in discussione ogni certezza ci pensa proprio il centrocampista cileno, arrivato in estate dal , che a 'La Nazione' svela un aneddoto: anche Kevin-Prince Boateng ha l'autorizzazione per battere i calci di rigore.

"Posso rivelarvi che nella Fiorentina Montella mi ha scelto, insieme a Boateng, come rigorista. Funzionerà così, andremo noi due dal dischetto e decideremo. Bello, saremo in due".

I primi due rigori, come detto, li ha battuti e trasformati Pulgar. Nel primo caso Boateng era in campo, pronto a riprendere un'eventuale respinta del portiere avversario, mentre nel secondo era appena stato sostituito da Ribery. Cosa accadrà al terzo penalty concesso alla Fiorentina?