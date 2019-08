Pugno duro della MLS con Ibrahimovic: multa e squalifica per simulazione recidiva

Mano pesante della Federcalcio nordamericana con Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è stato punito con multa e squalifica per simulazione recidiva.

Reduce dalla presenza all'All Stars Game, che ha visto le stelle dell' soccombere 3-0 con l' , Zlatan Ibrahimovic deve ora fare i conti con la dura sanzione disciplinare ricevuta dalla MLS.

Segui la MLS in diretta streaming su DAZN

La Federcalcio nordamericana ha infatti deciso di punire l'attaccante per la simulazione che lo aveva visto protagonista nella gara di campionato di domenica scorsa contro i , persa 4-0 dai losangelini e caratterizzata da ben 2 espulsioni nelle fila ospiti.

L'articolo prosegue qui sotto

Ibrahimovic si era tuffato nell'area avversaria dopo un contatto spalla a spalla con il difensore costaricano Julio Cascante. La MLS ha così esaminato l'accaduto e deciso di punire lo svedese con una multa salata, il cui importo non è stato però reso noto, e la squalifica di un turno.

Per il gigante svedese è stata infatti la seconda simulazione di fila in due partite consecutive, da cui la scelta della Federazione di infliggere al giocatore una sanzione importante. A causa della squalifica, Ibrahimovic non potrà giocare la sfida fra i suoi Galaxy e l' , club vincitore uscente della MLS, valida per la 22ª giornata di campionato.

I Galaxy sono al momento terzi in classifica nella Western Conference con 37 punti, mentre l'Atlanta United occupa la seconda posizione della Eastern Conference a quota 36, dietro il .