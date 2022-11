Pucciarelli torna in Italia: è ad un passo dalla firma con la Vis Pesaro

L'ex attaccante dell'Empoli torna in Italia dopo due esperienze all'estero: il primo goal in A al Milan, ora lo attende la Serie C.

Al culmine di una doppia esperienza all'estero, Manuel Pucciarelli si appresta a tornare in Italia: l'attaccante classe 1991, infatti, è ormai ad un passo dalla firma con la Vis Pesaro. Lo riporta 'Sky'.

Le due brevissime parentesi negli Emirati Arabi al Dibba Al-Fujairah e in Australia con il Melbourne City non hanno regalato grosse fortune: appena 15 partite giocate nel giro di un anno e mezzo, scandite da poche, pochissime soddisfazioni.

E così, la possibilità di ritornare nel Belpaese ha assunto i connotati dell'occasione da non lasciarsi sfuggire. Per Pucciarelli, ad anni 31, si tratta di un ritorno sui campi della Serie C a distanza di dieci anni: da gennaio a giugno 2012, infatti, aveva vestito la maglia del Gavorranno, dove arrivò in prestito dall'Empoli.

L'Empoli, appunto, squadra con cui ha segnato 14 dei suoi 16 goal in Serie A tra il 2014 e il 2017. Dei quali il primo proprio contro contro il Milan, all'epoca dei fatti allenato da Filippo Inzaghi.

In Toscana ha giocato sotto le gestioni tecniche di Maurizio Sarri, Marco Giampaolo e Giovanni Martusciello, prima di fare i bagagli e accettare la corte del Chievo.

Con i clivensi ha segnato 4 goal in tre anni e mezzo distribuiti tra Serie A e Serie B, inframezzati dal prestito, sempre in cadetteria al Pescara. Infine i due capitoli all'estero. Gli ultimi in ordine cronologico, a fare da preambolo al ritorno in terra nostrana ormai veramente vicino.