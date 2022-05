Psicodramma Granada: superato da Mallorca e Cadiz e retrocesso per un rigore sbagliato

Immaginare uno scenario del genere alla terz'ultima sembrava davvero impossibile: anche perché al 90' della sfida vinta contro l'Athletic Bilbao, lo scorso 10 maggio, il Granada si trovava al sedicesimo posto a +4 dal Mallorca terz'ultimo.

Insomma, serviva un suicidio sportivo: uno di quelli che non capitano quasi mai, soprattutto alla fine di un campionato e con la salvezza in tasca. E invece.

Scesi in campo contro il Betis Siviglia gli uomini di Aitor Karanka, alla penultima, hanno perso per 2-0 con la doppietta di Juanmi, vedendo vincere il Mallorca in casa contro il Rayo Vallecano e pareggiare il Cadiz in casa con il Real Madrid. Situazione in classifica in vista dell'ultimo turno? Granada sedicesimo a 37 punti, Mallorca e Cadiz a 36.

Ai rojiblancos serve vincere in casa contro l'Espanyol, già salvo, per conquistare la permanenza in Liga, ma al Nuevo Los Carmenes succede l'impensabile.

Le notizie dagli altri campi sono contrastanti, quando viene concesso un calcio di rigore al Granada: è il 72' e Jorge Molina ha sui piedi il pallone della salvezza. Il Mallorca, intanto, vince contro l'Osasuna, mentre il Cadiz segnerà 4 minuti più tardi contro l'Alaves.

Tutto o niente: parte Molina e Diego Lopez, ex Milan e Real Madrid, para. Cala il gelo: i ragazzi di Karanka non si riprendono più.

Nel finale entrerà anche Carlos Bacca, ma nulla può evitare una clamorosa retrocessione: situazione finale? Mallorca e Cadiz sedicesimo e diciassettesimo a 39, Granada diciottesimo a 38. In Segunda: psicodramma vero.