Il PSG non molla Skriniar: pronto l'ultimo tentativo per il difensore dell'Inter

Potrebbe essere un ultimo giorno di mercato sorprendente sull'asse Parigi-Milano, con protagonista il centrale slovacco.

Nonostante manchino poche ore alla fine della sessione estiva di calciomercato le possibilità di vedere Milan Skriniar lasciare Milano non sono del tutto tramontate.

Secondo quanto riporta l'Equipe, infatti, il PSG avrebbe ripreso in queste ore i colloqui con l'Inter per il centrale difensivo slovacco, riavviando quindi una trattativa che sembrava chiusa.

Negli scorsi giorni, l'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ai microfoni di DAZN aveva parlato con toni decisamente fermi sulla permanenza di Skriniar a Milano.

"La proprietà ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dalle richieste del PSG: avvieremo quanto prima un dialogo per vincolarlo all'Inter per tanti anni. Rimarrà certamente".

Nelle ultime ore, però, dalla Francia arrivano segnali di riapertura e fiducia per l'arrivo di Skriniar a Parigi e, quindi, per la nuova offerta del PSG, dopo che il presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, è intervenuto personalmente per sbloccare la situazione.

A poche ore dal gong finale, insomma, non è del tutto certo che lo slovacco resti all'Inter sorprendentemente, complicando il piano della formazione di Simone Inzaghi, già alla ricerca di un difensore.