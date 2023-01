PSG sconfitto dal Rennes: inizio di 2023 da dimenticare, Lens a -3

Secondo k.o. nelle ultime quattro partite per il PSG: il vantaggio sul Lens si riduce a tre punti, Ligue 1 riaperta.

Il 2023 del PSG si è aperto nel modo peggiore per i tifosi parigini: dopo aver perso lo scontro diretto sul campo del Lens a Capodanno, Messi e compagni devono arrendersi anche al Rennes, sempre in trasferta.

Decisivo il sinistro ad incrociare di Hamari Traoré, assistito da un grande spunto sulla fascia mancina di Truffert che ha fatto vedere i sorci verdi ad Hakimi, visibilmente in difficoltà al cospetto dell'esuberanza atletica dell'avversario.

A Galtier non è bastato inserire Mbappé dalla panchina al 55' al posto di Ekitike, scelto per giocare dall'inizio al centro dell'attacco con Messi e Neymar a supporto, entrambi rimasti a secco di goal e assist.

Per il PSG, quello che qualche settimana fa sembrava un campionato dominato e da vincere in scioltezza, ora è diventato un tema spinoso da affrontare: sono solo tre i punti di vantaggio sul Lens che il suo l'ha fatto eccome, battendo di misura l'Auxerre. Cinque, invece, le lunghezze del distacco col Marsiglia di Tudor, reduce da sei trionfi di fila in Ligue 1.

Al momento, dunque, il 2023 dei campioni di Francia è nettamente insufficiente: l'unica gioia in campionato resta il 2-0 del 'Parco dei Principi' contro l'Angers, regolato grazie ai sigilli di Ekitike e Messi, mentre in Coppa di Francia è arrivato il passaggio del turno ai danni dello Chateauroux.