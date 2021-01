Il PSG riparte da Pochettino: adesso c'è anche l'annuncio ufficiale

Pochettino è il nuovo allenatore del PSG al posto dell'esonerato Tuchel: contratto fino al 2022 con opzione, debutto il 6 gennaio col Saint-Etienne.

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del . A comunicarlo è stato il club transalpino attraverso un annuncio apparso sul proprio sito.

La conferma dell’approdo del tecnico argentino sulla panchina dei campioni di e vice-campioni d’Europa è arrivata pochi giorni dopo l’annuncio del divorzio da Thomas Tuchel . Contratto fino al 2022 con opzione per un altro anno, dmenica primo allenamento ed esordio in panchina il 6 gennaio contro il Sant-Etienne.

Le est heureux d’annoncer la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur. L’entraîneur argentin a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2022, plus une année en option. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 2, 2021

"Sono estremamente felice e onorato di diventare il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Ringrazio i dirigenti del club per la fiducia che ripongono in me. Come sapete, questo club ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Ne ho ricordi meravigliosi, soprattutto dell'atmosfera unica del Parco dei Principi". Scelti da Goal Chi schierare al Fantacalcio nella 15ª giornata: tutti i consigli

Probabili formazioni Serie A: 15ª giornata

"Farò di tutto con il mio staff per ottimizzare i risultati in tutte le competizioni e per dare alla squadra quell'identità di gioco combattiva e offensiva che i tifosi parigini hanno sempre amato".

Per Pochettino, che è stato un calciatore del PSG tra il 2001 ed il 2003, si tratta di un ritorno in panchina in grande stile, dopo oltre un anno di attesa. Esonerato dal nel novembre 2019, il tecnico argentino nel corso degli ultimi mesi ha spesso visto il suo nome essere accostato a quello di alcuni tra i più importanti club europei, ma evidentemente la società parigina è stata quella che più di tutte ha voluto affidargli un progetto.

Quella a Parigi sarà per Pochettino la quarta avventura da tecnico dopo quelle all’ , al e appunto al Tottenham . Proprio grazie al lavoro svolto con gli Spurs ha attirato su di se le attenzioni di molte società europee visto che, oltre ad ave ottenuto un secondo, due terzi, un quarto ed un quinto posto in Premier League , ha anche sfiorato un trionfo in vedendo la sua squadra, nell’edizione 2018-19, essere sconfitta solo in finale dal .