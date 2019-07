PSG, Neymar non si presenta in ritiro: ci saranno provvedimenti

Aria tesa tra il e la sua stella Neymar. Il giocatore oggi non si è infatti presentato alla ripresa degli allenamenti con i quali il club ha dato inizio al ritiro pre-stagionale, senza dare alcun preavviso della sua assenza.

Stupito dal comportamento del brasiliano, che non aveva richiesto alcun permesso al club e dunque avrebbe dovuto recarsi al campo all'orario concordato, il ha emesso un comunicato tramite il quale ha reso noto questo fatto, anticipando che i provvedimenti necessari verrano presi.

"Questo lunedì, 8 luglio, Neymar da Silva Santos Junior è stato convocato per la ripresa delle attività della prima squadra del Paris Saint-Germain. Il club è però stato informato che il giocatore Neymar Jr non si è presentato all'ora e nel luogo concordati, senza essere stato autorizzato dal club stesso in anticipo. Il Paris Saint-Germain condanna questo comportamento e si prepara a prendere i provvedimenti necessari".