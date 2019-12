PSG, Neymar cede il rigore a Cavani: "Gli mancava il goal"

Nel finale di PSG-Galatasaray, Edinson Cavani ha segnato un calcio di rigore che gli è stato 'regalato' da Neymar. Tuchel: "Ney ha un grande cuore".

Le vecchie scorie sembrano già dimenticate: Cavani e Neymar ci hanno messo una pietra sopra, per il bene di loro stessi e del . E il rigore ceduto da Neymar al compagno lo dimostra.

Ieri sera sul 4-0 contro il , il brasiliano avrebbe dovuto battere un rigore dei all'84', ma ha deciso di cederlo al compagno uruguagio, che non segnava da quasi 4 mesi, dal 18 agosto.

Neymar gave the penalty to Edinson Cavani 🤝 pic.twitter.com/AcIGLIQ3ka — B/R Football (@brfootball) December 11, 2019

Una carezza, un incoraggiamento e l'ex e ha calciato perfettamente, realizzando il 5-0. Neymar ha poi spiegato la decisione a 'RMC Sport' nel post-gara.

“Edi è un eccellente rigorista. La sola cosa che gli mancava era segnare, così è stato in grado di fare anche quello”.

Un gran gesto, anche se non è un assist a tutti gli effetti, come gli altri 24 che si conteggiano nella storia in Champions di Neymar. In ogni caso il suo assist ieri sera Ney lo aveva già fatto, anzi, li aveva già fatti: prima a Sarabia, poi a Mbappé. Oltre a segnare il 3-0, diventando il terzo giocatore dopo Messi e Ronaldo per partite con goal+assist in .

A completare la serata perfetta del classe 1992 brasiliano e del PSG è arrivato anche il commento di Tuchel nel post, che in conferenza stampa ha lodato il suo asso.