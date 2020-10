PSG, Neymar abbandona il campo al 25': problema muscolare

Neymar è stato costretto a terminare anzitempo la gara contro l'Istanbul Basaksehir: un guaio alla coscia lo ha tolto dal campo prima della mezz'ora.

Costretto a vincere per recuperare i punti persi all'esordio contro il , il deve fare i conti con un'altra pessima notizia: Neymar si è infortunato sul campo dell' , dovendo abbandonare il campo già nel primo tempo.

Problema muscolare alla coscia sinistra per il fuoriclasse brasiliano, che al 18' ha portato palla verso l'area avversaria ma è stato costretto a fermarsi. È uscito dal campo per farsi medicare dallo staff sanitario del PSG, vi è rientrato con una fasciatura, poi ha dato forfait.

Il cambio è stato così effettuato poco meno di 10 minuti più tardi, al 25'. Neymar ha abbandonato il terreno di gioco e al suo posto è entrato lo spagnolo Sarabia, schierato a sinistra con Di Maria a destra e la coppia Kean-Mbappé davanti.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Una brutta botta per il PSG, in difficoltà nei gironi di Champions dopo il ko interno con lo United, e per lo stesso Neymar. Anche in chiave : Tite lo ha convocato per le sfide di qualificazione a 2022 in programma a metà novembre contro e , ma la sua presenza a questo punto può essere considerata a rischio.