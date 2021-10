Il PSG perde pezzi: out Mbappe contro il Lille, Messi in dubbio

Problemi per il PSG in vista della gara contro il Lille. Assente Kylian Mbappé per un'infezione otorinolaringoiatrica. In dubbio anche Lionel Messi.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per Mauricio Pochettino. L'allenatore del Paris Saint-Germain dovrà fare a meno di Kylian Mbappé in vista dell'incontro in programma venerdì alle 21 contro il Lille in campionato. L'attaccante ha rimediato un'infezione otorinolaringoiatrica e resterà a riposo fino alla settimana prossima.

L'obiettivo di Mbappé è poter tornare tra i convocati per la trasferta di Champions League in casa del Lipsia mercoledì prossimo. A riferire della situazione della punta è lo stesso club parigino tramite un comunicato pubblicato sui canali ufficiali del PSG.

In dubbio anche Lionel Messi. L'argentino, stando a quanto riferisce l'allenatore dei francesi nella conferenza prepartita, soffre di un leggero fastidio fisico e ha saltato la seduta di allenamento mattutina. Per questo è tutt'altro che sicura la sua presenza in campo contro il Lille

"Messi avverte ancora fastidio e oggi si è allenato individualmente. Si farà un punto. domani sulla sua partecipazione contro il Lille".

Defezioni che si sommano a quelle di Marco Verratti, out fino a metà novembre per un infortunio all'anca e costretto a saltare anche i prossimi impegni con l'Italia, Leandro Paredes e Sergio Ramos, che ancora non ha avuto modo di esordire con la nuova maglia.