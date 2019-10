PSG-Marsiglia 4-0: doppiette di Icardi e Mbappé, 'Le classique' ai parigini

Il PSG domina il Marsiglia nel sentitissimo 'Classique': 4-0 con doppiette di Icardi e Mbappé, gara decisa già all'intervallo.

Due doppietta dei due attaccanti più attesi per rendere 'Le Classique' a senso unico e senza storia. Il travolge il nel match più sentito della : 4-0 il risultato finale, con due doppietta di Icardi e Mbappé nel solo primo tempo per archiviare la pratica.

Senza Neymar e con Cavani in panchina in fase di recupero, il trio d'attacco formato dall'argentino, dal francese e da Di Maria (due assist) fa il panico dalle parti di Mandanda, che capitola dopo soltanto 10 minuti con goal dell'ex , abbandonato in area.

Passano 16 minuti e Icardi si ripete: Verratti dalla trequarti crossa in area e il numero 18 è lì per incornare alle spalle del portiere dell'OM, che esce con un tempismo discutibile.

Poi si scatena Mbappé: fugge due volte in contropiede e due volte trova la porta, totalizzando 5 goal nelle ultime due uscite dopo la tripletta al Brugge. Sono 4 invece per Icardi, che in Champions aveva fatto doppietta.

Nel secondo tempo il parziale non cambia. Villas Boas corre ai ripari inserendo un terzino come Amavì per un centrocampista come Lopes. Il cambio argina il PSG, comunque forte del vantaggio soltanto da gestire.

La gara va in porto con un 4-0, con il PSG che allunga a 27 punti a +8 sul secondo in classifica. Il Marsiglia si ferma a 16, al settimo posto.