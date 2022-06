Proteste dell'Argentina: Bonucci graziato per il colpo a Messi

Il difensore Azzurro ha rischiato il cartellino rosso nella Finalissima contro la formazione di Scaloni per un gomito alto su un contrasto aereo.

La Finalissima tra Italia e Argentina ha vissuto un episodio chiave al 39': Leonardo Bonucci, intervenendo in contrasto aereo con Lionel Messi, allarga il braccio più del dovuto.

Il difensore Azzurro ha colpito l'argentino, tra le proteste della formazione di Scaloni: l'arbitro della gara ha estratto il cartellino giallo.

L'Argentina, invece, chiedeva il rosso: Bonucci è intervenuto con il gomito alto, colpendo in pieno Messi, dolorante e soccorso a terra.

Il cartellino giallo ha poi influito sul secondo goal dell'Argentina, quando lo stesso difensore non ha potuto intervenire su Angel Di Maria, perché ammonito.

Gara in salita per la formazione di Roberto Mancini, che adesso potrebbe ricorrere a contromisure importanti anche in difesa.