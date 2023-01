Prosegue la rinascita di Haller: torna ad allenarsi con i compagni

L'attaccante del Borussia Dortmund è rientrato in campo in ritiro a Marbella dopo lo stop dovuto alle cure per il tumore.

Il mondo del calcio attendeva solo la conferma, dopo le voci delle scorse settimane, e questa è arrivata: Sebastien Haller è tornato in campo.

Già alla fine del 2022 la Bild aveva annunciato il suo rientro in allenamento a gennaio, ma vista la sua difficile situazione servivano conferme dirette.

L'attaccante del Borussia Dortmund è fermo da luglio, com'è noto, per via della scoperta del tumore ai testicoli: da quel momento in poi via alle cure, con due operazioni e un ciclo di chemioterapia. Tutto perfettamente riuscito.

Per lui è arrivato il momento di ritornare alla normalità, dopo un incubo durato mesi: il 6 gennaio Haller è partito alla volta di Marbella, sede del ritiro invernale del Borussia Dortmund, tra foto e sorrisi.

Il giorno dopo, poi, si è unito ai compagni in campo: sì, sul rettangolo verde, agli ordini di Edin Terzic: sgambettata e lavoro con la palla. Cosa più importante: in gruppo.

Non è ancora dato sapere quando l'attaccante della Nazionale ivoriana tornerà a disputare una gara: per quello servirà pazientare ancora, ma non importa.

Ciò che conta, adesso, è che per Haller inizia una nuova vita, proseguendo il percorso di rinascita iniziato dopo la scoperta dell'incubo più grande.