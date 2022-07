Roma, proposta di matrimonio tra due tifosi giallorossi: sotto gli occhi di Mourinho

Due tifosi spagnoli hanno chiesto una foto a Mourinho, subito dopo la proposta e il sì: applausi da parte del lusitano e del suo staff.

In trent'anni di calcio, José Mourinho ha visto di tutto. Da Barcellona a Milano, da Roma a Londra, ha generato polemiche, pianto per i trofei vinti, corso per il campo e gridato. Sì, ha anche visto due fidanzati promettersi amore eterno sotto i suoi occhi. Durante il ritiro della Roma, in campo.

Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho 👩‍❤️‍💋‍👨#ASRoma pic.twitter.com/KZuVdlpHIB — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2022

Siamo al Municipal di Albufeira, in Portogallo, dove la Roma di Mourinho si sta preparando all'annata 2022/23, che vedrà i giallorossi esordire contro la Salernitena il 14 agosto. Ultime amichevoli pre-stagionali prima del ritorno in Italia e del via alla stagione della conferma, quella dopo la Conference League conquistata.

Due tifosi sono apparsi all'improvviso nella pista di atletica in cui erano presenti Mourinho e il suo staff, chiedendo una foto allo Special One, reduce dal tatuaggio con trofei europei conquistati in carriera. Subito dopo l'uomo, tifoso giallorosso al pari della compagna, ha chiesto un altro po' di pazienza al tecnico lusitano.

Mourinho ha chiesto spiegazioni, per poi cominciare a capire quello che stava succedendo: l'uomo, con la sciarpa giallorossa al collo al pari della fidanzata, dopo qualche parola si è inginocchiato chiedendo la mano alla compagna.

Una proposta di matrimonio in piena regola, che ha visto Mourinho e il suo staff osservare il tutto incuriositi e sempre più sorridenti per quello che stava succedendo sotto i loro occhi. Dopo il sì, l'applauso collettivo e l'ulteriore dichiarazione: