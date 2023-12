In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Roma - Sheriff Tiraspol con un confronto quote dei bookmaker online e info utili sulla partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Sheriff Tiraspol, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match di giovedì 14 dicembre alle ore 18.45 allo stadio Olimpico di Roma.

Ultima partita del gruppo G con la Roma già qualificata che ospiterà la modesta formazione moldava.

I nostri pronostici Roma - Tiraspol

Il nostro pronostico Roma - Tiraspo bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.30 2.20 2.20 Romelu Lukaku primo marcatore nell’incontro 3.40 3.00 3.75 Risultato esatto 4-0 Roma 9.00 8.25 8.50

Come scommettere su Roma – Sheriff Tiraspol: analisi match e pronostici

Giallorossi non più padroni del loro destino. La squadra di Mourinho dovrà sperare in un'improbabile sconfitta dello Slavia Praga, impegnato in casa contro il Servette, per potersi qualificare direttamente per gli ottavi senza passare per gli spareggi con le “retrocesse” della Champions. Qualora i cechi dovessero pareggiare, i giallorossi dovrebbero vincere contro lo Sheriff segnando molti gol, cercando di recuperare la differenza reti generale che vede attualmente lo Slavia Praga a +8 e la Roma a + 5.

Probabili formazioni Roma - Sheriff Tiraspol

Per i pronostici Roma – Sheriff Tiraspol occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Llorente; Celik, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

Svilar; Mancini, Cristante, Llorente; Celik, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Sheriff Tiraspol permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Segnare più gol possibile

Per poter evitare di giocarsi l’accesso agli ottavi con una delle retrocesse dei gironi di Champions League, la Roma, sperando almeno in un pareggio tra Slavia Praga e Servette, dovrà cercare di segnare più gol possibile contro la modesta formazione moldava. Gli uomini di Mourinho sono seriamente intenzionati a far gioire i propri tifosi e, anche secondo i pronostici Roma -Sheriff Tiraspol, si prevedono molte reti allo stadio Olimpico.

Scommessa 1; over 3.5: 2,30 con bet365

Le spalle larghe del belga

Dopo aver rimediato un’espulsione per un tackle killer contro la Fiorentina in campionato, Romelu Lukaku vuole farsi perdonare e provare ad aprire le danze nella gara contro i moldavi. Anche secondo i pronostici Roma – Sheriff Tiraspol, ci sono buone possibilità che il gigante belga possa essere il primo marcatore della partita.

Scommessa 2; Romelu Lukaku primo marcatore nell’incontro: 3,00 con Sisal

La differenza reti conta

Qualora lo Slavia Praga pareggiasse contro il Servette, sarebbe la differenza reti a contare. I cechi finora hanno segnato 13 reti, contro le 9 della Roma. A parità di punti conterebbero anche le reti subìte con entrambe le squadre che in questa prima fase dell’Europa League hanno concesso 4 gol agli avversari. La Roma cercherà di fare il suo gioco e di segnare più reti possibili, sperando che arrivino buone notizie da Praga.

Scommessa 3; risultato esatto 4-0 Roma: 8,50 con William Hill