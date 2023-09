In questa pagina è possibile consultare i pronostici Italia - Ucraina e trovare tutte le info utili per scommettere sul match di qualificazione.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Italia - Ucraina confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per le qualificazioni a Euro 2024.

La partita, di vitale importanza per il cammino azzurro verso Euro 2024, si giocherà martedì 12 settembre alle ore 20.45 a San Siro.

Poteva cominciare in maniera decisamente migliore l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale italiana. Lo scialbo pareggio a Skopje, in casa della Macedonia del Nord complica, e non di poco, il discorso qualificazione per gli azzurri. Costretta a vincere contro l’Ucraina, la nazionale italiana si ritroverà di fronte una squadra che è riuscita a rallentare l’Inghilterra, bloccandola sull’1 a 1 a Wroclaw. Martedì dunque, servirà assolutamente una vittoria per non complicarsi ulteriormente la vita.

Con il forfait di Gianluca Mancini e Matteo Politano, il CT Luciano Spalletti ha deciso di convocare l’esterno del Bologna Riccardo Orsolini, che probabilmente farà parte del trio d’attacco insieme a Ciro Immobile e Zaccagni. In difesa al posto di Mancini è confermato il baby Giorgio Scalvini, che contro la Macedonia del Nord ha comunque dimostrato di non temere affatto la pressione.

Il 19enne infatti si è inserito perfettamente nella retroguardia azzurra, dimostrando già una forte personalità nonostante sia un classe 2003. Confermato il centrocampo che ha giocato contro i balcanici, con l’eccezione di Locatelli che dovrebbe prendere il posto di Bryan Cristante.

I nostri pronostici Italia - Ucraina

I nostri pronostici Italia - Ucraina bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 2.00 2.00 Risultato esatto 3-1 13.00 14.00 13.00 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.25 2.20 2.25

Probabili formazioni Italia - Ucraina

Ecco la rosa degli 11 che le rispettive nazionali potrebbero schierare in campo per questa partita di qualificazione agli Europei 2024:

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Orsolini, Immobile, Zaccagni.

UCRAINA (4-2-3-1) - Buchanan, Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko, Sudakov, Yaremchuk, Mudryk.

Con Chiesa fuori, Immobile potrebbe attaccare la porta dell'Ucraina

Luciano Spalletti non dovrebbe cambiare molto rispetto all'uscita in Macedonia del Nord: soprattutto perché continuano a pesare le assenze degli elementi infortunati, in primis Federico Chiesa. Spazio in avanti per capitan Immobile affiancato da Orsolini e Zaccagni. Il numero 17 della Lazio e della nazionale ha considerato un onore portare la fascia da capitano, ed ha bagnato il suo esordio come capitano dell’Italia dal primo minuto con un gol contro la Macedonia. L'over 2.5 potrebbe rivelarsi un mercato interessante come confermano i pronostici Italia - Ucraina degli esperti.

Scommessa 1: Over 2.5 2,00 con bet365

San Siro sarà il banco di prova

L’Italia deve dimostrare di crederci veramente. Dopo il pareggio amaro contro la Macedonia del Nord, Ciro Immobile e compagni sono chiamati a farsi valere sul campo. La partita contro l’Ucraina non è sicuramente semplice ma, arrivati a questo punto, nessuna sfida lo è.

Scommessa 2: Risultato esatto 3-1 Italia 14,00 con Sisal

La squadra ucraina non va sottovalutata

L’Ucraina è avversario ostico, allenata da Serhij Rebrov, ex partner d’attacco di Shevchenko nella leggendaria Dinamo Kiev del colonnello Lobanovsky, è stata finora l’unica squadra capace di rosicchiare qualche punto alla corazzata inglese guidata da Gareth Southgate. Occhio quindi all’orgoglio deli ucraini, che vorranno certamente fare bella figura a San Siro e magari sconvolgere i pronostici Italia - Ucraina dei bookmaker online.

Scommessa 3: Pareggio alla fine del 1° tempo 2,25 con William Hill