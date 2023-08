In questa pagina i lettori possono trovare i pronostici Giappone - Svezia dei nostri esperti e altre info utili per scommettere sui quarti di finale.

I nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione i loro migliori pronostici Giappone - Svezia, consigli e quote per scommettere sulla partita valida per l’accesso alle semifinali della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali femminili di calcio.

Si giocherà venerdì 11 agosto alle ore 9,30 (ora italiana) e sarà trasmesso su FIFA+ il secondo dei quarti di finale in programma per questi Mondiali Femminili in Australia e Nuova Zelanda.

La gara si svolgerà all’Eden Park di Auckland. Lo stadio, nato nel 1903 come campo da cricket, ha esteso il suo utilizzo al calcio a partire dal secondo dopoguerra. Unico impianto ad avere ospitato sia la finale della Coppa del Mondo di rugby maschile che quella femminile, sarà teatro anche della prima delle due semifinali, quella che si svolgerà il 15 agosto. A contendersi la possibilità di ritornare ad Auckland saranno Giappone e Svezia.

Le nipponiche, forti del 3 a 1 inflitto alla Norvegia allo Sky Stadium di Wellington, partono con i favori del pronostico.

La Svezia dal canto suo, oltre ad aver riposato un giorno in meno rispetto alle avversarie, potrebbe avere nelle gambe ancora le scorie del combattutissimo ottavo di finale vinto ai rigori contro le Campionesse in carica degli Stati Uniti.

I nostri pronostici Giappone - Svezia

I nostri pronostici Giappone vs Svezia bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2- 0 9.50 10.00 9.50 Pareggio alla fine del 2° tempo 2.25 2.15 2.50 Hinata Miyazawa (JAP) primo marcatore 8.50 9.25 6.50

Come scommettere su Giappone - Svezia

Per quanto riguarda il secondo appuntamento dei quarti di finale del Mondiale femminile di calcio, tutti i top operatori di scommesse sportive in Italia danno per favorita la squadra nipponica. Apparentemente potrebbe rivelarsi una partita chiusa, con bet365 che quota l'over 2.5 addirittura a 2.35. Su William Hill l'under 2.5 invece è quotato a 1.57, segno che i bookmakers si aspettano un match impostato sulla difesa e sullo sfruttamento di potenziali contropiedi. Per saperne di più sugli operatori menzionati o per conoscere il codice bonus bet365 disponibile alla registrazione, è possibile consultare le nostre sezioni dedicate.

L’imprevedibilità del Giappone

Le nipponiche finora hanno vinto tutte le volte che sono scese in campo in questo torneo. Aspetto rilevante per i nostri pronostici Giappone - Svezia.

La nazionale giapponese, uscita agli ottavi di finale ai Mondiali francesi del 2019, può davvero essere la mina vagante di questa competizione. Già vincitrici dell’edizione organizzata in Germania nel 2011, le Nadeshiko, passando eventualmente il turno, se la vedranno con la vincente di Spagna Olanda.

Scommessa 1: risultato esatto 2-0 9,50 con bet365

La Svezia può resistere

Dopo un’interminabile gara vinta ai calci di rigore anche grazie alla Goal line technology, la Svezia non ci sta a mettersi da parte. Qualificatasi a punteggio pieno alla fase ad eliminazione diretta, le svedesi hanno mandato a casa le campionesse iridate degli Stati Uniti. Da sottolineare anche la prestazione monstre di Zećira Mušović, in totale serata di grazia. La numero 1 in forza al Chelsea, è stata infatti protagonista di innumerevoli interventi decisivi che hanno permesso alle scandinave di arrivare ai tiri dagli undici metri. Il resto è storia. Per i pronostici Giappone - Svezia potrebbe essere interessante dare un'occhiata ai mercati dedicati ai marcatori del match.

Scommessa 2: Pareggio alla fine del 2° tempo 2,15 con Sisal

La Miyazawa punta alla Scarpa d’oro

Con 5 gol segnati in 4 gare in questa competizione, Hinata Miyazawa è una delle serie candidate alla scarpa d’oro. La numero 7 nipponica è andata a segno anche nel 3 a 1 inflitto alla Norvegia, e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La Svezia è avvisata.

Scommessa 3: Hinata Miyazawa (JAP) primo marcatore 6,50 con William Hill