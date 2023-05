Il calciatore olandese classe 1992 dello Spartak Mosca perseguito per i fatti del 2020: avrebbe importato illegalmente più di 1300 chili di cocaina.

Notizie incredibili arrivano dai giornali olandesi. Il calciatore Quincy Promes, attaccante '92 dello Spartak Mosca ed ex nazionale olandese (sceso in campo nel novembre 2021 contro il Napoli), sarebbe perseguito per aver importato due carichi di centinaia di chili di cocaina, come riferisce 'Het Parool', a cui la notizia sarebbe stata confermata dal Pubblico Ministero.

I carichi di droga in questione sono stati intercettati nel porto di Anversa a fine gennaio 2020: si tratterebbe di due lotti di circa 650 e 713 chili. Secondo il National Drug Monitor, il giro d'affari delle parti coinvolte sarebbe stato di circa 75 milioni di euro.

Robert Malewicz, l'avvocato di Promes, non vuole commentare la nuova accusa fino all'udienza che si terrà lunedì prossimo. L'ex attaccante dell'Ajax, in passato, era già stato sospettato di contrabbando di cocaina e di partecipazione a un'organizzazione criminale.

Oltre la delicata questione del traffico di droga, Promes è al momento deve fronteggiare un'altra pesante accusa: quella di aggressione aggravata ai danni del cugino, dopo averlo pugnalato al ginocchio sinistro nel luglio 2020. Il calciatore avrebbe ammesso il fatto nelle telefonate intercettate dalla polizia ed era stato citato in giudizio dal nipote con l'accusa di tentato omicidio: alla fine le prove non sono state ritenute sufficienti.

Lo scorso marzo il tribunale ha riaperto le indagini su questo procedimento penale e lunedì prossimo si terrà anche l'ultima parte di questa causa: la richiesta è di due anni di carcere.

Ma Promes, non presente al procedimento penale, sembra non avere nessuna intenzione di rimettere piede sul suolo olandese evitando così il processo. Attualmente Promes milita nello Spartak Mosca e la Russia non ha un trattato di estradizione con i Paesi Bassi.