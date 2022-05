La profezia di Fagioli ad agosto: "Porto la Cremonese in Serie A"

"Fagio te sei ufficiale?", scrivono gli amici nel gruppo. E' fine agosto e Nicolò Fagioli si sta per trasferire in prestito alla Cremonese, dalla Juventus. Una tappa importante per mettere dentro esperienze e numeri importanti in una piazza che conosce bene.

D'altra parte, a Cremona calcisticamente ci è cresciuto, prima di entrare nelle giovanili bianconere: una tappa che va a chiudere un cerchio, se vogliamo.

Il clima di festa vissuto in città nelle ultime ore lo conferma: la Cremonese di Pecchia con il successo a Como è stata promossa in Serie A dopo 26 lunghissimi anni dall'ultima volta.

L'articolo prosegue qui sotto

Un successo caratterizzato dall'impegno e dai sacrifici: dall'effetto sorpresa che un campionato come quello di Serie B regala abitualmente.

Ma c'è di più: sorpresa sì, ma non per Fagioli. E qui ritorniamo a fine agosto, quando nel gruppo whatsapp che ha con i suoi amici il centrocampista in prestito dalla Juve ha scritto una vera e propria profezia.

"Prestito Cremonese: ah e vi dico una cosa: li porto in Serie A".

A guardarlo adesso, quel messaggio deve avergli fatto un certo effetto, tanto da postarlo sui social per ricordare il momento. Per fissare un passo importante, consapevole del fatto che d'ora in poi di previsioni ne chiederanno parecchie. Sicuro.