Problemi cardiaci per Ronald Koeman: è ricoverato in ospedale

Ronald Koeman, ct dell'Olanda, è stato portato in ospedale dopo aver avvertito dolori al petto. Secondo l'agente, le sue condizioni sono stabili.

Il calcio olandese è in ansia per Ronald Koeman: nel pomeriggio di domenica il commissario tecnico della Nazionale olandese, 57 anni, è stato ricoverato in un ospedale di Amsterdam a causa di problemi cardiaci.

Secondo la stampa olandese, Koeman ha accusato dei dolori al petto mentre stava andando in bicicletta. Portato immediatamente all'ospedale in ambulanza, è stato sottoposto alle cure del caso.

La prontezza con cui sono stati prestati i soccorsi ha scongiurato il peggio. Le condizioni di Koeman sono ora stabili, come annunciato a 'NOS' da Rob Jansen, agente dell'ex giocatore del .

Koeman rimarrà ora in osservazione ancora per qualche ora, ma dovrebbe lasciare presto l'ospedale: il rientro a casa del ct dell' dovrebbe avvenire già nella giornata di lunedì.