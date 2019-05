Probabili Formazioni Serie A

Tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni della giornata di Serie A.

CHIEVO-

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Andreolli, Cesar, Jaroszynski; Kiyine, N. Rigoni, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Stepinski.

Squalificati: Barba, Leris | Indisponibili: Bani, Schelotto, Seculin

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari.

Squalificati: Vicari | Indisponibili: Dickmann

QUI CHIEVO - Di Carlo avrà le assenze per squalifica di Barba e Leris e darà fiducia ai giovani Semper fra i pali e Vignato sulla trequarti. A sinistra dovrebbe rientrare Jaroszynski, con Depaoli a destra e l'esperto Cesar confermato al centro accanto ad Andreolli, visto che Bani è indisponibile dell'ultima ora per una botta in allenamento. L'alternativa è il 3-4-1-2, con Tomovic in campo. A centrocampo ci sarà dal 1' Kiyine assieme a Nicola Rigoni e Hetemaj. In attacco si va verso la conferma del tandem composto da Meggiorini e Stepinski, meno chance per Grubac.

QUI SPAL - Uno squalificato anche per Semplici, ovvero Vicari in difesa, ma dal turno di stop rientra il polacco Cionek, che prenderà il suo posto nella difesa a tre. Recuperato Bonifazi, che completerà il reparto assieme a Felipe, favorito su Simic. A centrocampo chiedono spazio Schiattarella, Valdifiori e Valoti, ma il tecnico degli emiliani non dovrebbe cambiare nulla rispetto al pareggio con il , confermando Missiroli in regia, Murgia e Kurtic interni e Lazzari e Fares sulle fasce. Davanti è possibile la conferma della coppia Petagna-Floccari, ma non è da escludere che Antenucci possa essere preferito all'ex . Fermo ai box il solo Dickmann.

UDINESE-INTER

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger-Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

Squalificati: Samir | Indisponibili: Barak, Behrami, Fofana, Ingelsson, Opoku Troost-Ekong

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Vrsaljko, Vecino

QUI UDINESE - In casa bianconera gli infortunati Barak e Behrami non ci saranno fino al termine della stagione, mentre Samir è squalificato. Recuperato Ter Avest, restano fuori dai convocati Ingelsson, Opoku, Troost-Ekong e Fofana. La linea difensiva davanti a Musso sarà composta da Stryger-Larsen, De Maio e Nuytinck. A centrocampo sulle fasce agiranno D'Alessandro a destra e Zeegelaar a sinistra. Sandro giostrerà ancora da playmaker, con Mandragora e De Paul mezzali. Davanti Pussetto si gioca il posto con Okaka per affiancare Lasagna.

QUI INTER - Quasi tutti a disposizione del tecnico Spalletti nell' , le uniche eccezioni sono il lungodegente Vrsaljko e l'assente della vigilia Vecino. Il dubbio maggiore per l'allenatore toscano è in attacco, dove Lautaro Martinez sembra favorito su Icardi per partire titolare, con opzione meno probabile di vederli assieme in campo. Sulla trequarti Politano e Perisic giocheranno ai lati di Nainggolan, mentre in mediana dovrebbe essere Gagliardini ad affiancare Brozovic. Scolpita anche la difesa, con la coppia De Vrij-Skriniar in mezzo e D'Ambrosio e Asamoah terzini.

EMPOLI-FIORENTINA

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Rasmussen, Nikolaou; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Antonelli, Diks, La Gumina, Maietta, Polvani, Silvestre

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Veretout, Edimilson Fernandes, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Pjaca, Terracciano

QUI EMPOLI - Andreazzoli spera di recuperare Dell'Orco in difesa: in questo caso tornerebbe in panchina Nikolaou. Ancora out invece Maietta e Silvestre. A centrocampo sulla sinistra Pajac è in vantaggio su Pasqual, così come in mezzo Traoré su Acquah. In attacco conferma per il tandem composto da Farias e Caputo.

QUI FIORENTINA - Montella potrebbe confermare il 3-5-2 o passare al 4-3-3, opzione quest'ultima che sembra prendere quota: dentro dunque Simeone e fuori Mirallas. L'argentino giostrerà al centro del tridente completato da Muriel e Chiesa, il classe '97 ha patito qualche linea di febbre nella giornata di venerdì, ma dovrebbe farcela dal 1'. A centrocampo potrebbe rivedersi Benassi dall'inizio, con Dabo e Gerson in panchina. In difesa Ceccherini ancora favorito su Vitor Hugo per affiancare capitan Pezzella.

LAZIO-ATALANTA

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Squalificati: Lulic | Indisponibili: V. Berisha, Lukaku, Milinkovic-Savic, Radu

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Barrow, Toloi, Varnier

QUI LAZIO - Dubbio sulla fascia sinistra per Simone Inzaghi, che perde Lulic per squalifica ma recupera Durmisi: il danese si gioca il posto con Marusic. A centrocampo, out Milinkovic-Savic, rientrerà invece Luis Alberto come mezzala sinistra dopo aver saltato la sfida con la . Nella difesa a tre Luiz Felipe ò favorito su Wallace per una maglia da titolare, in attacco lo strepitoso Caicedo di Marassi scavalca Correa per affiancare Immobile.

QUI ATALANTA - Ancora indisponibile Toloi in difesa, Gasperini non avrà per il resto particolari problemi di formazione. Davanti Ilicic affiancherà Duvan Zapata, con il 'Papu' Gomez alle loro spalle. Sulla mediana a destra agirà Hateboer, mentre a sinistra Castagne è in vantaggio su Gosens, non al meglio. Nella difesa a 3 spazio a Palomino, assieme a Mancini e ad uno fra Masiello e Djimsiti.

PARMA-SAMPDORIA

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Gervinho.

Squalificati: nesuno | Indisponibili: Biabiany, Ceravolo, Gagliolo, Grassi, Inglese

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Caprari; Defrel, Quagliarella.

Squalificati: Ramirez, Sala, Tonelli | Indisponibili: Andersen

QUI PARMA - D'Aversa potrebbe confermare a livello tattico il 5-3-2 visto all'opera nelle ultime settimane. In difesa sarà ancora out per infortunio Gagliolo, al suo posto dovrebbe esserci di nuovo Bastoni, mentre Gazzola e Dimarco saranno i due esterni. A centrocampo Scozzarella si occuperà della regia, mentre Kucka e Barillà agiranno da mezzali. In attacco Ceravolo è quasi recuperato, ma Siligardi dovrebbe affiancare Gervinho dal 1'.

QUI SAMPDORIA - Giampaolo sarà in emergenza in difesa, vista la contemporanea squalifica di Sala e Tonelli e l'indisponibilità per infortunio di Andersen. In mezzo Alex Ferrari e Colley comporranno la coppia centrale, con Bereszynski a destra e Murru a sinistra. Centrocampo scolpito con Ekdal in regia e Praet e Linetty mezzali. Sulla trequarti Caprari è favorito su Saponara per rimpiazzare l'altro squalificato Ramirez. In attacco coppia Defrel-Quagliarella, meno chance per Gabbiadini.

SASSUOLO-FROSINONE

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Sensi; Berardi, Babacar, Boga.

Squalificati: Peluso | Indisponibili: Magnani

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Chibsah, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Ciofani.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Salamon, Viviani

QUI SASSUOLO - Out per squalifica Peluso, in infermeria Magnani: De Zerbi potrebbe tornare al 4-3-3 con Lirola e Rogerio terzini e Demiral e Gian Marco Ferrari centrali. In mediana rientra dal turno di stop Locatelli, con Magnanelli e Sensi a completare il reparto: in panchina potrebbero finire Duncan e Bourabia. Davanti dovrebbe esserci Babacar al centro del tridente con Berardi e Boga, l'alternativa è Djuricic.

QUI FROSINONE - Baroni dovrebbe giocarsi le ultime possibilità di salvezza riproponendo a centrocampo Paganini e Chibsah al posto di Ghiglione e Gori, quest'ultimo non al meglio. Problemi anche per Maiello e Pinamonti, in campo dal 1' Sammarco e Ciofani.

GENOA-ROMA

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Veloso, Criscito; Lapadula, Kouamé.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Favilli, Hiljemark, Sturaro, Mazzitelli

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bianda, De Rossi, Kluivert, Santon, Perotti

QUI GENOA - Prandelli avrà tre assenze per infortunio a centrocampo, Hiljemark, Sturaro e Mazzitelli. Out anche Favilli in attacco, recupera invece Sanabria che prova a contendere un posto a Pandev e Kouamé, con possibile sorpresa Lapadula che prende sempre più quota. A centrocampo, nel 3-5-2, Lazovic e Criscito saranno i due esterni, con Lerager, Radovanovic e Veloso (favorito su Rolon) in mezzo, meno chance per Bessa. Dietro uno tra Biraschi e Gunter completerà la difesa a tre con Romero e Zukanovic.

QUI ROMA - Ranieri ritrova Cristante in mediana dopo il turno di squalifica: l'ex atalantino farà coppia con Nzonzi, mentre Lorenzo Pellegrini giostrerà sulla trequarti, a meno che non venga confermato Pastore. In attacco Zaniolo dovrebbe vincere il ballottaggio con Under, mentre Dzeko non è al meglio ma sarà in campo. Difesa scolpita con Florenzi e Kolarov terzini e Manolas a comporre la coppia centrale con Fazio. Forfait per gli acciaccati Kluivert e Perotti, mentre Karsdorp è di nuovo a disposizione.

NAPOLI-CAGLIARI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Fabian Ruiz, Zielinski, Younes; Mertens, Milik.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Chiriches, Diawara, Maksimovic

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Luca Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; Thereau, Pavoletti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Faragò

QUI NAPOLI - Ancelotti dovrebbe recuperare Allan, mentre Insigne è già tornato ad allenarsi coi compagni. Non ci sarà sicuramente Chiriches, out fino al termine della stagione, così come Maksimovic e Diawara. Senza gli acciaccati la formazione partenopea ricalcherà quella vittoriosa in trasferta contro il . Davanti Mertens dovrebbe affiancare Milik, mentre a centrocampo è probabile la conferma di Younes sulla sinistra dopo la bella prova fornita contro i ciociari, ma non è da escludere nemmeno l'opzione Verdi, con Zielinski in entrambi i casi spostato al centro accanto a Fabian Ruiz. In difesa Malcuit e Ghoulam sono in vantaggio come terzini su Hysaj e Mario Ruiz, mentre al centro dovrebbe rivedersi dal 1' Albiol dopo il rientro in campo a gara in corso allo Stirpe. Fra i pali Meret prova a riprendersi il posto da Ospina.

QUI CAGLIARI - Maran dovrà rinunciare a Faragò per infortunio, ma recupera Joao Pedro e Birsa: da valutare se potranno scendere in campo dal 1'. Barella giocherà dietro le punte, che saranno Pavoletti e uno tra Thereau o Despodov. L'altro ex azzurro Cigarini ha invece recuperato dal torcicollo e sarà regolarmente in campo. In difesa, dopo la prova opaca dell'Olimpico da parte di Cacciatore, si candida Srna sulla corsia destra.

MILAN-BOLOGNA

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, C. Zapata, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone.

Squalificati: Romagnoli | Indisponibili: Bonaventura, Calabria, Caldara, Conti, Strinic

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.

Squalificati: Mbaye, Soriano | Indisponibili: Mattiello

QUI MILAN - Gattuso dovrà apportare alcuni innesti in difesa, vista la squalifica di capitan Romagnoli e gli infortuni di Calabria e Conti, cui si somma il nuovo stop di Caldara. A destra ci sarà così spazio per Abate, mentre in mezzo toccherà a Zapata far coppia con Musacchio. Per il resto è possibile l'innesto di Biglia a centrocampo al posto del ritardatario Bakayoko, mentre davanti dovrebbe rivedersi dal 1' Piatek al fianco di Cutrone in un 4-3-1-2 che vedrebbe Paquetà nel ruolo di trequartista, con Suso a farne le spese in panchina. L'altra opzione è il 4-2-3-1, con lo spagnolo in campo e Cutrone fuori.

QUI BOLOGNA - Mihajlovic perde per squalifica Mbaye in difesa e Soriano sulla trequarti. In difesa sulla destra, visto anche l'infortunio di Mattiello, dovrebbe così trovar spazio dal 1' Calabresi, mentre sulla trequarti è stato provato in settimana Dzemaili, con contestuale inserimento di Poli in mediana al fianco di Pulgar. Santander scalpita per trovare spazio nell'undici titolare, potrebbe avere un turno di riposo Palacio.