Probabili Formazioni Serie A

Tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni della giornata di Serie A.

INTER-UDINESE

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, João Mario, Perisic; Icardi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dalbert, Vecino

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul, Pussetto.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Badu, Ingelsson, Samir, Teodorczyk

QUI INTER - Spalletti dovrà fare a meno di Dalbert e Vecino, non convocati. In difesa, rispetto alla partita con la Juventus, dovrebbe rientrare l'olandese De Vrij al posto di Miranda, mentre è probabile la conferma in mediana della coppia Brozovic-Gagliardini. Davanti, con Politano e Perisic, dovrebbe esserci João Mario sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Icardi, visto che Nainggolan - pur tornato a disposizione - ancora non è al meglio. Vrsaljko può rilevare D'Ambrosio.

QUI UDINESE - Nicola avrà ancora out per infortunio diversi elementi: non saranno della partita Badu, Ingelsson, Samir e Teodorczyk. Ok, invece, Barak che si candida per una maglia. I friulani potrebbero tornare per l'occasione al 3-5-2, con De Paul in attacco accanto a Pussetto, favorito su Lasagna. Giuseppe Pezzella non è al meglio, a sinistra potrebbe giocare D'Alessandro.

TORINO-JUVENTUS

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Aina; Zaza, Belotti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

JUVENTUS (4-3-1-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Squalificati: Bentancur | Indisponibili: Barzagli, Khedira, Cuadrado, Cancelo

QUI TORINO - Tutti disponibili per Walter Mazzarri, anche se Iago Falque non sta benissimo e potrebbe giocare l'ex Zaza al suo posto con Belotti. Sugli esterni De Silvestri a destra e Aina leggermente favorito su Ansaldi a sinistra. Difesa scolpita, con Izzo, N'Koulou e Djidji davanti al portiere Sirigu.

QUI JUVENTUS - Allegri oltre all'infortunato Barzagli, non avrà a disposizione per il Derby lo squalificato Bentancur. Sono out anche Khedira e Cuadrado, uscito per problemi al ginocchio con lo Young Boys. Cancelo operato, tornerà dopo la sosta. A centrocampo dentro dal 1' Emre Can, mentre a sinistra dovrebbe rivedersi Alex Sandro. Davanti, nel tridente, Dybala agirà a supporto di Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Tra i pali gioca Perin.

SPAL-CHIEVO

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Thiam

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi; Birsa; Pellissier, Stepinski.

Squalificati: Depaoli | Indisponibili: Pucciarelli, N. Rigoni, Seculin, Tomovic

QUI SPAL - Semplici avrà out per tutta la stagione Thiam, mentre è recuperato Vitale. In difesa torna dopo aver scontato il turno di squalifica il polacco Cionek. Per il resto conferma per i due esterni Lazzari e Fares e per Schiattarella in regia, con Antenucci e Petagna di punta. Missiroli e Kurtic saranno le due mezzali come d'abitudine.

QUI CHIEVO - Qualche assenza anche per Di Carlo: non ci sarà per squalifica Depaoli, mentre sono da valutare le condizioni i possibili recuperi di Pucciarelli e Nicola Rigoni. A livello tattico sarà confermato il 4-3-1-2, con lo sloveno Birsa alle spalle della coppia d'attacco composta dall'esperto Pellissier e da Stepinski. In difesa torna Rossettini, a centrocampo Obi e Giaccherini si giocano una maglia.

FIORENTINA-EMPOLI

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Norgaard, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas.

Squalificati: Fernandes, Milenkovic, Veretout | Indisponibili: nessuno

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Antonelli; La Gumina, Caputo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lollo, Polvani, Pasqual

QUI FIORENTINA - Pioli dovrà fare a meno nel Derby toscano di ben 3 giocatori squalificati: mancheranno infatti Fernandes e Veretout a centrocampo e Milenkovic in difesa. Recuperato invece Dabo. In difesa ci sarà spazio per l'ex Laurini sulla destra, in mediana debutterà dal 1' Noorgard e sarà arretrato il brasiliano Gerson. In attacco col rientrante Chiesa e Simeone ci sarà probabilmente Mirallas, preferito al deludente Pjaca.

QUI EMPOLI - Iachini confermerà il 3-5-2 con cui da qualche settimana sta ottenendo importanti risultati. La formazione titolare è pressoché scolpita, con Di Lorenzo e il recuperato Antonelli sulle due fasce, e La Gumina partner di Caputo in attacco. A disposizione anche Krunic, che è favorito su Acquah per giocare mezz'ala. Zajc partirà ancora dalla panchina.

FROSINONE-SASSUOLO

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Campbell, Ciano; D. Ciofani.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dionisi, Hallfredsson, Krajnc, Paganini

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Duncan, Sensi, Bourabia, Di Francesco; Babacar, Berardi.

Squalificati: Djuricic | Indisponibili: Adjapong, Boateng, Boga, Sernicola

QUI FROSINONE - Per Longo, oltre ai lungodegenti Dionisi, Paganini e Hallfredsson, c'è in forse anche Krajnc, recuperato invece Gori. Nel 3-4-2-1 del tecnico torinese, Ciano e uno tra Cassata e Campbell agiranno a supporto del terminale offensivo Ciofani, favorito su Pinamonti. A centrocampo gli esterni saranno Zampano e Beghetto.

QUI SASSUOLO - De Zerbi perde Djuricic per squalifica e avrà out anche Boateng, Boga, Sernicola e Adjapong. Possibile conferma del 3-5-2 con tandem offensivo Berardi-Babacar, in regia Sensi dovrebbe essere preferito a Magnanelli. Nella difesa a tre spazio a Magnani, mentre a centrocampo Di Francesco più di Rogerio sulla fascia sinistra.

SAMPDORIA-PARMA

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, LInetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

Squalificati: Bereszynski | Indisponibili: Regini, Bereszynski

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; L. Rigoni, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Di Gaudio.

Squalificati: Calaiò | Indisponibili: Di Marco, Gervinho, Grassi, Sierralta, Sprocati

QUI SAMPDORIA - Giampaolo non potrà contare su Bereszynski, squalificato e anche alle prese con una lesione muscolare, ma ritrova Barreto tornato in gruppo. Spazio a Sala sulla destra al posto del polacco, mentre a centrocampo la regia sarà affidata allo svedese Ekdal. Davanti l'uruguayano Ramirez si muoverà sulla trequarti alle spalle della coppia formata da Quagliarella e Caprari, favorito su Defrel.

QUI PARMA - D'Aversa ha perso per tutto il resto della stagione il centrocampista Grassi a causa della rottura del crociato, e avrà out per infortunio anche Dimarco, Gervinho e Sierralta, oltre a Calaiò, squalificato fino a gennaio per illecito sportivo. In difesa recuperato Bruno Alves, che sarà titolare. Probabile conferma a centrocampo per Luca Rigoni, così come per Di Gaudio sulla sinistra del tridente offensivo, mentre è vivo il ballottaggio tra Biabiany e Siligardi.

CAGLIARI-NAPOLI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Romagna, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; João Pedro; Sau, Cerri.

Squalificati: Ceppitelli, Srna | Indisponibili: Castro, Lykogiannis, Pavoletti

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Rog, Allan, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Chiriches, Mario Rui

QUI CAGLIARI - Maran dovrà far fronte in difesa alle squalifiche di Ceppitelli e Srna, espulsi contro la Roma, e avrà fuori per infortunio, oltre al lungodegente Castro, il greco Lykogiannis e il bomber Pavoletti. Dopo esser stato provato da mezzala, per Faragò si prospetta l'arretramento a terzino destro, mentre al centro della difesa ballottaggio Pisacane-Romagna per fare coppia con l'estone Klavan. A centrocampo rientra Barella dopo la squalifica, recuperato anche Ionita. In attacco Sau, Farias e Cerri si giocano due maglie.

QUI NAPOLI - Ancora assente per infortunio il lungodegente Chiriches, in difesa out Mario Rui per una contrattura mentre Maksimovic è ok e favorito per il ruolo di centrale con Ghoulam a sinistra. In mediana Hamsik verso la panchina in favore di Rog o Diawara pronti ad affiancare Allan, con Fabian Ruiz o Zielinski a sinistra, mentre in attacco chance dal 1' per Milik al posto di uno tra Mertens o Insigne usciti malconci da Anfield. Verdi recuperato, tra i pali Meret è ok e dovrebbe giocare.

ROMA-GENOA

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dzeko, El Shaarawy, Lo. Pellegrini

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.

Squalificati: Criscito | Indisponibili: Gunter, Mazzitelli

QUI ROMA - Di Francesco dovrà rinunciare anche per questa gara a tre pedine importanti come Dzeko, El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, mentre De Rossi è tornato in gruppo ma rientrerà in campo con la Juventus. Sulla trequarti si vedrà il giovane Zaniolo, che ha fatto bene quando è stato chiamato in causa, piuttosto che il deludente Pastore visto in coppa. Davanti da prima punta giocherà ancora una volta Schick, anche perchè non ci sono molte altre opzioni per il tecnico giallorosso. Nel tridente Kluivert favorito su Perotti.

QUI GENOA - Prandelli, alla sua seconda uscita sulla panchina dei liguri, dal canto suo dovrà far fronte alla pesante assenza di Criscito in difesa per squalifica. Al suo posto dovrebbe essere rilanciato nel reparto arretrato Zukanovic, visto che Gunter è acciaccato. Romulo torna sulla fascia destra dopo la squalifica, ballottaggio Bessa-Veloso a centrocampo. In attacco il solito tandem composto da Kouamé e dal bomber Piatek.

ATALANTA-LAZIO

ATALANTA (3-4-1-2): E. Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Varnier

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj , Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Leiva

QUI ATALANTA - Gasperini ha tutti a disposizione a parte il lungodegente Varnier, recuperato Djimsiti. In difesa Mancini chiede spazio, ma è dura scalzare il terzetto titolare, mentre in attacco, scontata la squalifica, tornerà Ilicic al posto di Rigoni. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa che ha sconfitto l'Udinese fuori casa, con Hateboer e Gosens a presidiare le due fasce. Castagne si è rotto lo scafoide della mano destra, ma sarà disponibile col tutore.

QUI LAZIO - Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Leiva ma recupera Badelj, che dovrebbe spuntarla su Cataldi. A destra il recuperato Marusic insidia Patric, mentre in attacco da registrare lo stop di Caicedo, a rischio forfait: se la giocano Luis Alberto e Correa per affiancare Immobile. A centrocampo Milinkovic-Savic sarà confermato titolare nonostante il momento difficile, culminato nella contestazione dei tifosi biancazzurri.

BOLOGNA-MILAN

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Orsolini, Nagy, Poli, Dijks; Santander, Palacio.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Pulgar

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, C. Zapata, R. Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Biglia, Bonaventura, Borini, Caldara, Romagnoli, Strinic

QUI BOLOGNA - Tutti a disposizione per Pippo Inzaghi tranne l'infortunato Pulgar: in regia ci sarà Nagy. Modulo 3-5-2 per il tecnico piacentino, grande ex della sfida col Milan: davanti conferma per il tandem Palacio-Santander, in difesa tornerà Calabresi dopo la squalifica. Svanberg e Dzemaili insidiano Poli e Orsolini per le maglie di mezzali.

QUI MILAN - Per Gattuso sono sicuramente out i vari Bonaventura, Biglia, Caldara e Romagnoli. In dubbio anche Borini, mentre è di nuovo in gruppo Musacchio, il cui impiego dal 1' andrà tuttavia valutato bene. L'allenatore calabrese riproporrà così quasi sicuramente dall'inizio lo stesso undici che ha messo in difficoltà il Torino a San Siro, con Higuain e Cutrone attaccanti nel 4-4-2. Suso è tornato ad allenarsi e sarà regolarmente titolare, ipotesi Castillejo per Calhanoglu.