Probabili formazioni Sassuolo-Spezia: Henrique per Raspadori, Manaj torna titolare

Sassuolo e Spezia aprono la trentesima giornata di Serie A. Due squadre diverse, con obiettivi diversi e una classifica diversa: quella di Alessio Dionisi è piazzata a metà del guado, quella di Thiago Motta cerca ancora di tirarsi completamente fuori dalle acque melmose della zona retrocessione.

Il Sassuolo è reduce dal pareggio di Salerno che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive. Lo Spezia, invece, ha conquistato contro il Cagliari un pesantissimo successo in uno scontro diretto per la salvezza. 2-2 è finita la gara d'andata, giocata al Picco il 5 dicembre: doppio vantaggio spezzino con Manaj e Gyasi, prima di una doppietta di Raspadori.

Proprio Raspadori sarà il grande assente della sfida: il gioiellino del Sassuolo è stato espulso contro la Salernitana e dunque non ci sarà. Per rimpiazzarlo, Dionisi è orientato a rinforzare il centrocampo con l'inserimento di Matheus Henrique, senza dare dunque spazio a Defrel dal primo minuto. Nessuna sorpresa nel resto dell'undici titolare, con Chiriches regolarmente in campo.

Praticamente definita la formazione dello Spezia, con Manaj pronto a riprendersi il proprio posto al centro dell'attacco assieme a Gyasi e Verde: panchina per Agudelo. Solita difesa con Amian, Erlic, Nikolaou, mentre in mezzo al campo ci saranno ancora Maggiore, Kiwior e Bastoni.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-SPEZIA

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Traoré.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.