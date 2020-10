Probabili formazioni Milan-Roma: Calhanoglu torna subito in campo

I rossoneri sono certi di mantenere la vetta con qualsiasi risultato, ma cercano il ventiduesimo utile consecutivo. Fonseca ritrova Mancini.

Monday night di lusso a San Siro. La capolista riceve la nel big match della giornata di , che si gioca a San Siro in notturna di lunedì. Senza spettatori sugli spalti, nemmeno quei mille consentiti fino a ieri. Nel silenzio totale del Meazza, i giallorossi provano a destabilizzare i rossoneri, fino a qui perfetti in stagione: solo vittorie, anche se una delle quali ai calci di rigore, contro il Rio Ave.

La striscia di risultati positivi del Milan di Stefano Pioli è arrivata a toccare quota 21 con la vittoria a Park. Ottenendo altri punti in casa contro la squadra di Paulo Fonseca, Ibra e compagni allungherebbero fino a quota 22. Certi, in ogni caso, di mantenere la leadership della classifica, che in realtà hanno già mantenuto dopo le partite del weekend. Soltanto l' e il potevano rispettivamente agganciare e sorpassarli.

E invece la banda di Pioli mantiene la leadership puntando anche al mini-allungo, sfruttando la fiducia che ha permesso di vivere un inizio di stagione tendente alla perfezione. Contro la Roma mancheranno Musacchio, Gabbia e Rebic, mentre tornerà Calhanoglu. Il turco ex Leverkusen sarà impiegato dal primo minuto nel suo ruolo ideale, quello di trequartista dietro la punta di riferimento, cioè Zlatan Ibrahimovic.

Con Calha, Saelemaekers e Rafael Leao, favorito su Krunic, con Castillejo, Brahim Diaz e Hauge pronti a entrare dalla panchina. Fuori anche Tonali, spazio per Kessié e Bennacer, mentre in difesa davanti a Gigio Donnarumma ritrova posto Calabria dopo il riposo europeo. Intoccabile Theo Hernandez a sinistra, così come Kjaer al fianco di Romagnoli al centro della difesa.

Fonseca risponde riproponendo il 3-4-2-1. Ritrova il falso positivo Mancini nella difesa a tre insieme a Ibanez e a Kumbulla, aspettando Smalling: dovrebbe rientrare per l' . Santon più di Bruno Peres, con Spinazzola a sinistra, Lorenzo Pellegrini e Veretout al centro. Il triidente è composto da Mkhitaryan e Pedro a supporto di Dzeko. Out Calafiori, Diawara, Pastore e ovviamente Zaniolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-ROMA

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.