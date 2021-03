Probabili formazioni Juventus-Spezia: c'è Ramsey, fuori Bentancur

Juventus-Spezia apre il programma della 25ª giornata di Serie A: bianconeri che ritrovano Danilo e insistono con Kulusevski in attacco.

Parola d'ordine: crederci. Nonostante l'Inter sembri in fuga e solo il Milan stia tenendo il passo, la Juventus prova a non mollare la presa e credere ancora nella rimonta scudetto. Il pareggio di Verona ha complicato le cose, ma la sfida interna con lo Spezia è l'occasione per ripartire.

La squadra di Andrea Pirlo viene da un mese complicato tra prestazioni deludenti e una rosa ridotta all'osso. Il rientro di Danilo in difesa permette di rifiatare un po', mentre Morata potrebbe sedersi in panchina ma non è detto che possa scendere in campo.

Il tecnico bianconero, insomma, deve fare ancora di necessità virtù. Bonucci e Chiellini out in difesa. Davanti a Szczesny conferma per Demiral e De Ligt, con l'ex Porto a completare il trio. Possibile turno di riposo per Alex Sandro, apparso poco brillante al Bentegodi.

A centrocampo l'escluso potrebbe essere Bentancur: Rabiot è in vantaggio per completare il trio con McKennie e Ramsey. Chiesa e Bernardeschi partono larghi sulle corsie. In avanti, con Cristiano Ronaldo c'è ovviamente Kulusevski, l'unico a disposizione. Sempre out Dybala, così come Arthur e Cuadrado.

Lo Spezia sogna un'altra impresa dopo aver già battuto Milan e Napoli. Gli uomini di Italiano si schiereranno col 4-3-3 con Terzi in difesa con Erlic, più Ferrer e Bastoni larghi. Estevez e Maggiore accompagnano Leo Sena a centrocampo, mentre davanti c'è Verde con Nzola e Gyasi, con Agudelo verso la panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-SPEZIA

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, C. Ronaldo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Sena, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.