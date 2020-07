Probabili formazioni Inter-Torino: Sanchez con Lautaro, Lukaku in panchina

Inter e Torino si sfideranno nel match che chiuderà il 32° turno. Lukaku è recuperato, ma dovrebbe andare in panchina: spazio a Sanchez.

Si chiude al Giuseppe Meazza di Milano il 32° turno del campionato di . L’ ospiterà il per una sfida che metterà in palio punti pesanti: i nerazzurri, reduci dal pareggio di , punteranno infatti a quel risultato pieno che possa consentire loro di agguantare la a quota 68 al secondo posto, scavalcando quindi l’ , mentre i granata, nonostante l’ultimo successo contro il , sono ancora impegnati nella lotta per non retrocedere e devono quindi evitare di rendere ancor più complicato il loro finale di stagione.

Antonio Conte , per l’occasione, punterà ancora sull’ormai consueto 3-4-1-2 . Davanti ad Handanovic saranno Skriniar, de Vrij e Bastoni a completare il terzetto di difesa. Anche Godin è in buone condizioni e scalpita per una maglia da titolare, il ballottaggio con l’ex talento dell’Atalanta lo vede però al momento leggermente sfavorito.

Come già successo nelle ultime settimane, i problemi maggiori riguarderanno la mediana. Il tecnico nerazzurro recupera infatti Moses (che dovrebbe comunque partire dalla panchina), ma si trova costretto a dover rinunciare a Barella, Sensi e Vecino. Nella zona nevralgica del centrocampo ci sarà quindi Gagliardini al fianco di Brozovic, mentre sugli esterni toccherà a Candreva e Young .

In attacco, Lukaku è recuperato, ma difficilmente verrà rischiato dal 1’. Da questo punto di vista, nel presentare la sfida, Antonio Conte è stato chiaro.

“Lukaku sta meglio, Mi auguro di averlo, ma non voglio perderlo più a lungo. Perderlo ora significherebbe non averlo più per il resto della stagione”.

Con il bomber belga destinato alla panchina, Alexis Sanchez marcia quindi spedito verso una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez.

Moreno Longo si affiderà ad un 3-4-2-1 nel quale, oltre al lungo degente Baselli, non ci sarà sicuramente Zaza perché fermato per squalifica dal Giudice Sportivo. Davanti a Sirigu, saranno Izzo, Nkoulou ed uno tra Lyanco e Bremer (il primo è leggermente favorito) a completare il pacchetto arretrato.

A centrocampo, Ansaldi è in vantaggio su Aina per una maglia da titolare a sinistra, mentre sull’out opposto ci sarà De Silvestri. In mediana, Meité partirà dal 1’, al suo fianco ci sarà uno tra Rincon e Lukic.

Nel reparto avanzato, Belotti agirà da unica punta e a suo supporto ci saranno Verdi e Berenguer , anche se quest’ultimo è insidiato da Millico .

Le probabili formazioni di Inter-Torino

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.