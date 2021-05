Pro Patria-Juventus U23 dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Iniziano i playoff di Serie C. La Pro Patria sfida la Juventus U23 nel primo turno: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

PRO PATRIA-JUVENTUS U23: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pro Patria-Juventus U23

Pro Patria-Juventus U23 Data: 9 maggio 2021

9 maggio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (canale 252)

Eleven Sports, Sky Sport (canale 252) Streaming: Eleven Sports, Sky Go

La Juventus U23 inizia il proprio percorso nei playoff di Serie C affrontando la Pro Patria. La squadra allenata da Ivan Javorcic con Latte Lath in attacco (l'unico calciatore ad aver segnato sia alla Juventus I che a quella II) sfida i bianconeri allo Speroni dall'alto del quinto posto in classifica ottenuto in regular season. I lombardi, dunque, avranno a disposizione due risultati su tre per il passaggio al secondo turno dei playoff di girone. I bianconeri di Zauli, pertanto, dovranno fare gara d'attacco e vincere se vogliono continuare l'avventura nella post-season.

Nella stagione regolare successo della Juventus U23 in casa contro la Pro Patria (3-1), mentre a Busto Arsizio successo dei lombardi per 1-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Pro Patria-Juventus U23: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PRO PATRIA-JUVENTUS U23

Il primo turno dei playoff di girone di Serie C vede di fronte Pro Patria e Juventus U23. I lombardi giocano il match in casa, allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Il calcio d'inizio della gara è fissato per le ore 17.30. Come ormai noto la gara si giocherà a porte chiuse per via delle limitazioni derivate dal contenimento dell'emergenza Covid-19

Pro Patria-Juventus U23 sarà disponibile in diretta su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. La gara del primo turno dei playoff sarà visibile su una moderna Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento.

La partita verrà trasmessa in pay per view anche da Sky Sport sul canale 252.

La gara tra Pro Patria e Juventus U23 andrà in onda in diretta streaming su Eleven Sports e tramite Sky Go, sarà visibile su dispositivi come pc, tablet o smartphone. Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match tra Pro Patria e Juventus U23 sarà possibile seguirlo anche tramite il nostro sito che realizzerà una diretta scritta di tutti i match del primo turno dei playoff con le azioni salienti e i gol da tutti i campi.

La squadra di Javorcic scenderà, verosimilmente, in campo con il 3-5-2 con Greco in porta, Gatti, Boffeli e Saporetti in difesa. Cottarelli e Masetti esterni, Spizzichino, Ferretti e Nicco in mezzo. Kolaj e Latte Lath in avanti.

L'articolo prosegue qui sotto

La formazione di Zauli, andra in campo, probabilmente, con il 4-3-2-1 con Israel in porta, Barbieri, Alcibiade, Gozzi e Anzolin a comporre il quartetto difensivo, Fagioli, Peeters e Troiano in mezzo. Aké, Compagnon alle spalle di Dabo.

PRO PATRIA (3-5-2): Greco; Gatti, Boffeli, Saporetti; Cottarelli, Spizzichino, Nicco, Ferri, Masetti; Kolaj, Latte Lath

JUVENTUS (4-3-2-1): Isreal; Barbieri, Alcibiade, Gozzi, Anzolin; Fagioli, Peeters, Troiano; Aké, Compagnon; Dabo