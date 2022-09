Il primo mese di Arthur al Liverpool: 13 minuti in prima squadra e due presenze con l'Under 21

In attesa della sua prima occasione da titolare, l'ex Juve e Barcellona ha annullato le sue vacanze per lavorare con il Liverpool

Arthur Melo è stato abituato a palcoscenici decisamente più grandi della Crown Oil Arena, la casa del Rochdale. Camp Nou, Maracanà, Allianz Stadium. Giocare insieme ai ragazzini dell’Under-21 contro una squadra di League Two è abbastanza lontano da ciò a cui è abituato l’ex nazionale brasiliano. Ma se ce n’è bisogno, lo si fa.

“Non credo che sapesse chi fossero i nostri avversari, sapeva solo che c’era una partita e voleva giocare” ha detto l’allenatore Barry Lewtas.

Il primo mese inglese di Arthur con il Liverpool non è andato alla grande: dal suo arrivo dalla Juve nell’ultimo giorno di mercato, ha potuto giocare solo 13 minuti con la prima squadra, contro il Napoli in Champions League. Per il resto tanta panchina. Era stato preso per dar profondità ad un centrocampo alle prese con tanti infortuni, ma non ha fornito garanzie fisiche.

Ha saltato l’intera preparazione con la Juve e la sua condizione è stata precaria sin da subito. I rinvii delle sfide con Wolves e Chelsea, più la pausa nazionali, gli hanno permesso di lavorare anche sulla sua forma.

Getty Images

“Poteva avere una settimana libera, ma non gli interessava. Vuole rimettersi in forma: dimostra il suo livello di professionalità, averlo qui è molto importante” ha aggiunto Lewtas.

L’ultima presenza di Arthur da titolare risale alla fine della scorsa stagione. Quest’anno il 26enne scuola Gremio ha giocato 90 minuti nel match di Premier League 2 contro il Leicester e un’ora a Rochdale, nella fase a gruppi dell’EFL Trophy.

In nessuna delle due partite ha rubato l’occhio per le sue prestazioni, per la verità, ma per Arthur al momento la priorità è quella di mettersi in forma il prima possibile.

A Liverpool con lui ci sono il fisioterapista Adrian Martinez Castro, un nutrizionista brasiliano e uno chef che cucina per lui. A casa ha anche attrezzature di allenamento dedicate.

“È normale che in queste prime settimane si debba adattare, è arrivato all’ultimo giorno di mercato, dopo una stagione in cui ha giocato poco, quindi deve recuperare. Ma a Liverpool sono tutti felici di lui, credo che presto tornerà a giocare”, ha detto alla 'Gazzetta dello Sport' il suo agente Federico Pastorello.

Sia il Liverpool che l’entourage del giocatore hanno smentito che il prestito di Arthur possa essere interrotto già a gennaio. Qualcuno ha parlato di un approccio troppo soft, voci definite “ridicole” da una fonte anonima a GOAL. E il fatto che stia giocando con la seconda squadra sentiscono questo approccio ‘soft’ che è stato sbandierato.

Getty Images

Il Liverpool per il brasiliano ha sborsato 4,5 milioni di euro e ha un diritto di riscatto superiore ai 35 che al momento non sembra voglia esercitare, ma in un anno così complicato, con la stagione divisa a metà dal Mondiale, il suo contributo può essere decisivo.

Con Thiago ed Henderson di rientro (e a breve anche Curtis Jones), la concorrenza non mancherà, ma il calendario fitto impone rotazioni. Una grande chance per Arthur, che forse un giorno potrà dire che quella trasferta a Rochdale in qualche modo ha rappresentato una piccola svolta.