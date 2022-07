Primo goal in MLS per Bale: mancino e corsa con linguaccia verso Chiellini

Battesimo del goal per il gallese con la maglia del Los Angeles FC: l'ex Real Madrid è andato a festeggiare con l'ex Juventus.

L'ultima volta che, con la maglia di un club, Gareth Bale e Giorgio Chiellini sono stati sullo stesso campo in gara ufficiale è datata 11 aprile 2018: quel Real Madrid-Juventus terminato con tante, tantissime polemiche e una clamorosa rimonta sfiorata per i bianconeri.

Non c'era, l'ex capitano della Juventus e della Nazionale, a giugno 2021 all'Olimpico, quando gli Azzurri hanno battuto il Galles dell'ex Real Madrid: i loro destini, comunque, si sono incontrati di nuovo, questa volta con la stessa maglia.

Da quando i due hanno firmato con il Los Angeles FC, scegliendo l'avventura in MLS alle altre opzioni disponibili, la curiosità si è spostata sull'impatto che i due con l'esperienza acquisita nel corso delle rispettive carriere avrebbero potuto avere in una squadra che vuole vincere..

L'articolo prosegue qui sotto

Per entrambi, comunque, è arrivato l'esordio in campionato contro Nashville, nella sfida vinta per 1-2 in trasferta, per poi essere impiegati anche contro Kansas City.

GARETH BALEEEEE@GarethBale11 scores his first goal in MLS for @LAFC! pic.twitter.com/Pk6J5tyLeO — Major League Soccer (@MLS) July 24, 2022

Metà tempo per il difensore, ultimi 25 minuti, invece, per il gallese, che una volta entrato in campo e sul parziale di 0-1 ha concluso con un mancino vincente un contropiede, battendo Melia per il definitivo 0-2.

Corsa, esultanza e via, verso la panchina, dove ad attendere Bale c'era proprio Chiellini: l'ex Real Madrid esce la linguaccia e l'ex capitano della Nazionale lo segue a ruota.

I due sono tra i profili più importanti tra quelli atterrati in MLS in quest'estate, oltre naturalmente a quelli di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, autori di una grande prova con la maglia del Toronto.

Un giorno potrebbe capitare di vederli tutti contro: e allora non ci saranno linguacce, forse. Sicuramente un tuffo nel passato: intanto la MLS se li gode.