Primato Lazio in Europa: 13 rigori nelle prime 20 giornate di Serie A

Nessuno nei top cinque campionati europei ha avuto più rigori a favore della Lazio (13), al secondo posto il Manchester United con 9.

La continua a stupire nella nostra , anche nella prima giornata di ritorno contro la . Merito dei goal di Caicedo, Immobile e Bastos ma più in generale di un gioco effensivo esuberante e straripante.

E c'è un dato che balza all'occhio, parlando proprio di goal segnati e di strapotere offensivo. Considerando i cinque maggiori campionati europei (Serie A, Premier League, , , ), nessuno ha avuto più rigori a favore della Lazio, ovvero 13.

Al secondo posto il con 9. Nelle prime posizioni anche la a quota 8 ed a sorpresa il , con 7 rigori concessi.

Di questi 13 tiri dal dischetto, la Lazio ne ha segnati ben 10, sbagliandone soltanto 3 (uno a testa per Immobile, Caicedo e Correa). Anche così si spiega la fantastica stagione di Ciro Immobile, arrivato in questo momento a 23 goal in Serie A, che lo rendono ovviamente il capocannoniere indiscusso del campionato.

Anche oggi nella sfida contro la Sampdoria, la Lazio ha avuto due calci di rigore a favore, che Ciro Immobile ha trasformato con grande freddezza e tecnica.