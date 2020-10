La prima gioia di Higuain in MLS: goal su punizione contro i New York Red Bull

Il Pipita ha firmato la vittoria dell'Inter Miami con il suo primo goal a stelle e strisce: una punizione magistrale.

Si è fatto attendere fino alla terza partita. Dopo un rigore sbagliato e un assist, Gonzalo Higuain ha finalmente trovato il primo goal in con la maglia dell' Miami. E non di certo un goal banale.

Nella partita che la sua squadra ha vinto contro i New York Red Bull in trasferta - peraltro, i primi tre punti da quando il Pipita gioca in Florida - l'ex e ha segnato il goal decisivo per l'1-2 finale.

Lo ha fatto con una punizione di mezzo esterno collo che è andata a inflarsi dritta per dritta alle spalle dell'incolpevole Jensen, battuto da una traiettoria imprendibile.

😱 OMG GONZALO HIGUAIN! 😱



Pipita's first MLS GOAL comes off a rocket of a free kick! #RBNYvMIA pic.twitter.com/aPp2C3EZfn — Major League Soccer (@MLS) October 8, 2020

Un missile, partito dritto per dritto e imprendibile per il portiere. Per quella che non è di certo la specialità del Pipita, che di punizioni, in generale, ne ha tirate poche nella sua carriera.

Another angle because we DESERVE IT.



MLS, Gonzalo Higuaín says hi. pic.twitter.com/nvHOkCyq7X — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 8, 2020

Il Pipita ha giocato 84 minuti prima di essere sostituito. La sua squadra tornerà nuovamente in campo nel giro di due giorni, per migliorare un bilancio che la vede soltanto al terzultimo posto della Eastern Conference, con 14 punti in 16 partite.