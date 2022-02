Prestazioni deludenti e critiche: Kessié, tra flop in campo e rebus rinnovo

Sembra essere passato un secolo, eppure dista appena un mese quel 22 dicembre 2021, giorno del trionfo ad Empoli del Milan: Franck Kessié, schierato al centro della trequarti da Pioli, segnava una doppietta nel 2-4 del 'Diavolo' al 'Castellani', congedandosi nel migliore dei modi prima della partenza per il Camerun, dove da lì a poco avrebbe disputato la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio.

Esperienza chiusa anzitempo a causa di un infortunio rimediato agli ottavi contro i futuri vice-campioni dell'Egitto e che, in un primo momento, aveva fatto temere per un suo forfait nel derby, poi vinto in rimonta: da allora l'ivoriano non si è più ripreso e sì, stiamo parlando dell'aspetto psicologico di una vicenda fortemente condizionata da questioni extra-campo.

Sul fronte rinnovo, infatti, non si registrano passi in avanti e col passare del tempo diminuiscono le speranze dei tifosi di vederlo in maglia Milan anche la prossima stagione: fastidio tramutato in fischi e striscioni ostili più o meno espliciti, segni tangibili di una rottura che non sembra più sanabile.

A risentire di questo clima teso, ovviamente, sono state le prestazioni in campo di Kessié, apparso a tratti irriconoscibile nelle ultime quattro uscite: compresa quella di ieri contro l'Udinese, che ha denotato una difficoltà nel conciliare le necessità tecniche della squadra e la rigidità della trattativa per il prolungamento, che rischia di fare la fine dei precedenti casi Donnarumma e Calhanoglu.

Di ciò ovviamente non beneficia il Milan, nonostante i passi falsi delle inseguitrici nel campionato che oseremmo definire delle 'occasioni perse': per riemergere nel finale di stagione e per coronare il sogno Scudetto servirà anche la versione migliore di Kessié, chiamato ad accantonare i grattacapi relativi a tutto ciò che col campo non ha nulla a che vedere.