Il presidente del Lille spinge Osimhen al Napoli: "Lì sarà una superstar"

Le parole di Gerard Lopez avvicinano Victor Osimhen al Napoli: accordo vicino tra i club dopo quello tra il giocatore e gli azzurri.

In attesa di definire il futuro di Arkadiusz Milik (la resta in pressing), il fa dei passi in avanti nella ricerca del giocatore che dovrà sostituire il polacco: il prescelto è Victor Osimhen, punta di diamante del con cui ha realizzato 18 reti in stagione.

Il fatto che i partenopei si trovino in una posizione privilegiata nella corsa al nigeriano è certificato dalle parole di Gerard Lopez, presidente del Lille che ai microfoni di 'La Voix du Nord' ha spinto il ragazzo verso l'approdo in .

"Per Victor avevamo diverse offerte. Mi ha chiesto e gli ho detto quello che secondo me era il club ideale per lui. Il Napoli è appena sotto la Juventus o il ma è allo stesso livello dell' . Se ci andrà, diventerà la loro superstar. Avere una città come Napoli ai propri piedi deve essere emozionante per un calciatore. Victor ha la forza di esibirsi sotto pressione".

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Lille non potrà competere per il Napoli per quanto riguarda l'ingaggio: quadriennale da 2,5 milioni a stagione, resta da trovare la quadra definitiva tra le due società che potrebbe includere anche un altro calciatore.

Altre squadre

Trattasi di Gabriel Magalhaes che potrebbe far parte di un pacchetto dalla valutazione complessiva di 85 milioni, di cui 60 relativi all'acquisto di Osimhen. Inoltre il Lille starebbe per bloccare Sven Botman dall' , possibile sostituto proprio di Gabriel in difesa.